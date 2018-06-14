В парке просят открыть туалет

Почему в городском парке не работает общественный туалет, на строительство которого ушло более миллиона гривен – этот вопрос был задан городским властям местными СМИ.

Журналистов поддержал председатель общественного совета Андрей Федорченко, по словам которого, в ходе празднования Дня защиты детей в парке 1 июня ни детвора, ни взрослые попасть в туалет не могли.

Судя из ответа мэра, уборная не функционирует в связи с тем, что сейчас на территории парка идет реконструкция. Тем не менее, он счел замечание справедливым и поручил рассмотреть возможность ее открытия. Тем более, что, несмотря на строительные работы, в парк ежедневно приходят люди – как минимум, заниматься на спортивных тренажерах.