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Фотофакт

Зеленые помехи

В парке просят открыть туалет

Антон Скворцов
14 июня 2018 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Почему в городском парке не работает общественный туалет, на строительство которого ушло более миллиона гривен – этот вопрос был задан городским властям местными СМИ.

Журналистов поддержал председатель общественного совета Андрей Федорченко, по словам которого, в ходе празднования Дня защиты детей в парке 1 июня ни детвора, ни взрослые попасть в туалет не могли. 

Судя из ответа мэра, уборная не функционирует в связи с тем, что сейчас на территории парка идет реконструкция. Тем не менее, он счел замечание справедливым и поручил рассмотреть возможность ее открытия. Тем более, что, несмотря на строительные работы, в парк ежедневно приходят люди – как минимум, заниматься на спортивных тренажерах.

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Комментарии к статье «В парке просят открыть туалет»

Почему в городском парке не работает общественный туалет, на строительство которого ушло более миллиона гривен – этот вопрос был задан городским властям местными СМИ.

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