Славянск принял градостроительные полномочия

|14 июня 2018
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В первых числах июня Славянск стал 10-м городом Донецкой области, принявшим на себя полномочия по осуществлению архитектурно-строительного контроля. С чем это связано, и что изменится для местных застройщиков, выясняли журналисты "ТВ плюс".
Оказалось, что передача таких полномочий от областной государственной инспекции местному органу самоуправления происходит в рамках процесса децентрализации. К этой процедуре город готовился заранее. В октябре прошлого года решением сессии в составе горисполкома была создана профильная инспекция. Прошедшие с того моменте полгода были посвящены организационным вопросам, обучению специалистов и обеспечению структуры техническими возможностями, позволяющими работать с государственным реестром. Сейчас идет координация действий с Центром предоставления админуслуг, который также уполномочен осуществлять ряд процедур по оформлению документов.
В то же время, часть функций инспекция архстройконтроля берет на себя. К ним относится, например, регистрация уведомления о начале строительных работ. Раньше, напомним, для прохождения этой процедуры славянцам необходимо было обращаться в Краматорск, где располагалась областная ГАСИ. Предполагается, что с передачей таких полномочий Славянску оформление разрешительных документов для жителей города станет более комфортным. Инспекция размещается на 5 этаже горисполкома.
Кроме того, к полномочиям созданной структуры теперь относится прием объектов в эксплуатацию, проверка строительных площадок, выявление нарушений и рассмотрение жалоб. Как рассказала начальник инспекции архитектурно-строительного контроля Светлана Кубыткина, в планах значатся 8 проверок, инициированных еще областью и переданных Славянску вместе с полномочиями.
По словам руководителя, сейчас инспекция только входит в полноценный режим работы. В некоторой степени процесс тормозится кадровым дефицитом: вместо двух инспекторов и двух операторов госреестра, в штате пока состоят по одному специалисту. Светлана Кубыткина объясняет это сложностями с финансированием, но уверяет, что на качестве выполнения делегированных полномочий некомплект кадров не отразится.
Руководитель инспекции рассказала также о новой законодательной норме - строительной "амнистии", разрешающей ввод в эксплуатацию объектов, построенных без оформления полного пакета документов. Речь идет о жилых домах и хозяйственных строениях, возведенных на земельных участках, пребывающих в частной собственности или в аренде. По прежним нормам к категории "амнистируемых" причислялись объекты, построенные до 2011 года, по новым - до 2015-го.
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• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
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В первых числах июня Славянск стал 10-м городом Донецкой области, принявшим на себя полномочия по осуществлению архитектурно-строительного контроля. С чем это связано, и что изменится для местных застройщиков, выясняли журналисты "ТВ плюс".