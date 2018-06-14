Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

Поскольку отапливаться ЦПАУ будет не автономно, а централизованно, в подвальном помещении исполкома оборудуют тепловой узел, который разделит входящий теплоноситель на два потока: один будет обогревать здание исполкома, второй – административный центр.

Существующая трасса была рассчитана только на одно здание, и вряд ли бы выдержала дополнительную нагрузку. В связи с этим ее решили заменить, объясняет заместитель директора ПЕ «Славянсктеплосеть» Василий Миндзяк.

Замене подлежит участок от здания исполкома до технологического колодца, который находится в районе центрального универсама.

Вместо стальных труб диаметром 89 миллиметров будет уложена 133-миллиметровая магистраль. Ввод в здание выполнят из трубы диаметром 100 миллиметров. При этом новые трубы будут иметь пенополиуретановую изоляцию.

Добавим, что подачу тепла «белому дому» обеспечивает котельная №10, которая находится на улице Королева.