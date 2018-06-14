Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

|14 июня 2018
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Строительство Центра предоставления административных услуг потребовало замены теплотрассы, которая обеспечивает теплом здание славянского горсовета.
Поскольку отапливаться ЦПАУ будет не автономно, а централизованно, в подвальном помещении исполкома оборудуют тепловой узел, который разделит входящий теплоноситель на два потока: один будет обогревать здание исполкома, второй – административный центр.
Существующая трасса была рассчитана только на одно здание, и вряд ли бы выдержала дополнительную нагрузку. В связи с этим ее решили заменить, объясняет заместитель директора ПЕ «Славянсктеплосеть» Василий Миндзяк.
Замене подлежит участок от здания исполкома до технологического колодца, который находится в районе центрального универсама.
Вместо стальных труб диаметром 89 миллиметров будет уложена 133-миллиметровая магистраль. Ввод в здание выполнят из трубы диаметром 100 миллиметров. При этом новые трубы будут иметь пенополиуретановую изоляцию.
Добавим, что подачу тепла «белому дому» обеспечивает котельная №10, которая находится на улице Королева.
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• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
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• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
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• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
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Строительство Центра предоставления административных услуг потребовало замены теплотрассы, которая обеспечивает теплом здание славянского горсовета.