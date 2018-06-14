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Фотофакт

Зеленые помехи

Для админцентра потребовалась новая теплотрасса

Антон Скворцов
14 июня 2018 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Старая теплотрасса не была рассчитана на дополнительную нагрузку, поэтому ее пришлось менять.

Строительство Центра предоставления административных услуг потребовало замены теплотрассы, которая обеспечивает теплом здание славянского горсовета.

Поскольку отапливаться ЦПАУ будет не автономно, а централизованно, в подвальном помещении исполкома оборудуют тепловой узел, который разделит входящий теплоноситель на два потока: один будет обогревать здание исполкома, второй – административный центр. 

Существующая трасса была рассчитана только на одно здание, и вряд ли бы выдержала дополнительную нагрузку. В связи с этим ее решили заменить, объясняет заместитель директора ПЕ «Славянсктеплосеть»  Василий Миндзяк. 

Замене подлежит участок от здания исполкома до технологического колодца, который находится в районе центрального универсама. 

Вместо стальных труб диаметром 89 миллиметров будет уложена 133-миллиметровая магистраль. Ввод в здание выполнят из трубы диаметром 100 миллиметров. При этом новые трубы будут иметь пенополиуретановую изоляцию.  

Добавим, что подачу тепла «белому дому» обеспечивает котельная №10, которая находится на улице Королева.

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Комментарии к статье «Для админцентра потребовалась новая теплотрасса»

Строительство Центра предоставления административных услуг потребовало замены теплотрассы, которая обеспечивает теплом здание славянского горсовета.

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