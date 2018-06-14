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Фотофакт

Зеленые помехи

В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища

Павел Коротенко
14 июня 2018 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В 2005 году часовне-усыпальнице Залесских городское управление архитектуры и градостроительство присвоили почтовый адрес – ул. Шевченко, 35-а.

Активная общественность и коммунальные службы Славянска продолжают работать над проектом реконструкции старого городского кладбища, расположенного вдоль улицы Трунова. Минувшая неделя принесла новые открытия.

Архивные документы

Информационным прорывом в теме можно считать схему территории объекта, разработанную в 1964 году городским бюро технической инвентаризации и сохранившуюся в архивах предприятия. Ценность документа состоит в том, что на схеме обозначены частные земельные участки, граничащие с территорией кладбища. Это позволяет достаточно четко обозначить периметр объекта, который подлежит паспортизации и дальнейшему использованию. Что касается нанесенных на карту строительных объектов, то в документе обозначены всего два строения – часовня Залесских и какое-то здание (предположительно нынешняя баклаборатория городской клинической больницы). Теперешней парикмахерской и частного предприятия, расположенных на бывшем центральном входе городского кладбища, карта, разумеется, не содержит. 

Также в архивах БТИ сохранился запрос настоятеля Свято-Воскресенского храма отца Виталия на проведение инвентаризации часовни от 2005 года. Из переписки с профильными отделами можно понять, что церковь претендовала на право распоряжаться этим объектом. Такого разрешения заявителям не дали, но почтовый адрес часовне все же присвоили – ул. Шевченко, 35-а.

Кроме того, на встрече с общественниками, которые занимаются проектом благоустройства, руководитель БТИ Валерий Бондаренко поделился материалами о дореволюционном Славянске, не вошедшими в книги Геннадия Пушкарева. Комментируя инициативу по благоустройству городского кладбища, начальник БТИ выразил готовность поддержать идею и напомнил, что такие попытки делались в городе и раньше. По его словам, дело дошло даже до разработки проекта реконструкции восточной части территории, однако по истечении лет проект затерялся.

Что делать дальше

9 июня краеведы-общественники провел на территории кладбища еще один субботник. На этот раз сосредоточились на выкапывании сохранившихся архитектурных элементов из земли и подготовке их к транспортировке на выбранную локацию. Напомним, что после того, как эти фрагменты соберут в отдельном месте, на объект зайдет коммунальная техника, которая позволит выкорчевать оставшиеся пни и выполнить рекультивацию верхнего слоя почвы. 

Продолжающиеся в этом направлении работы крайне актуализируют главный вопрос – что на этом месте будет дальше. Планировалось, что окончательное решение по этому вопросу примут только после общественных обсуждений, но такие мероприятия пока не анонсируются. Опираясь на инсайдерскую информацию,  можно предположить, что полемика по теме будет довольно жесткой. Ведь уже сейчас существует несколько вариантов реконструкции: сохранить территорию в виде кладбища, устроить здесь сквер для отдыха горожан, создать мемориальный объект для туристов, обустроить аллею памяти и т. д. Чья идея в конечном итоге победит – предугадать невозможно, хотя в сравнении с состоянием кладбища в последние десятилетия, любой проект благоустройства пойдет ему на пользу.

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Комментарии к статье «В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища»

Активная общественность и коммунальные службы Славянска продолжают работать над проектом реконструкции старого городского кладбища, расположенного вдоль улицы Трунова. Минувшая неделя принесла новые открытия.

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