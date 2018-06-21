Славянская райгосадминистрация переходит на электронное делопроизводство

А как же без бумаг

Управляющая делами Славянской РГА Лариса Медведева сообщила, что переход на электронное делопроизводство вводится по всей Украине для упрощения обработки информации и обслуживания клиентов. Речь идет о внедрении общегосударственной системы «электронное управление», которой уже пользуется Донецкая ОВГА. В соответствии с поступившим распоряжением, районная администрация должна подключиться к системе до конца августа, что требует средств на покупку оргтехники и организацию рабочего места. Далее специалисты по электронному документообороту будут введены во все структурные подразделения районной администрации и органов самоуправления ОТГ. Общая стоимость программы – 1,2 млн грн, срок ее действия – 2 года. В момент голосования прений не возникло, но прозвучал вопрос: смогут ли чиновники работать в электронном формате и как к новшеству отнесутся престарелые жители района, привыкшие доверять только бумажному носителю. По словам Ларисы Медведевой, специально для «бабушек» электронные данные будут распечатывать на бумаге.

Кроме того, депутаты утвердили комплексную программу оздоровления детей, включив в нее пункт об участии в областной инициативе по частичной компенсации стоимости путевок, на что область предлагает району 50 тыс. грн; дополнили перечень мероприятий программы развития культуры ремонтом сельского клуба в Никольском (29 тыс. грн) и внесли текущие изменения в программу социально-экономического развития и районный бюджет.

Софинансирование и переименование

Финансовый аспект звучал также в вопросах строительства амбулатории в селе Маяки и капитального ремонта инфекционного отделения центральной районной больницы, которые планируется выполнить в режиме софинансирования. Первый проект - областной, общая стоимость – 1,4 млн грн, доля района составляет порядка 600 тыс. грн. Во втором случае суть заключается в намерении администрации районной больницы отремонтировать инфекционное отделение за сет ГФРР. Проектную документацию оплатила Славянская ТЭС, стоимость работ – 14 млн грн, 10% из которых должны поступить из районного бюджета.

Весельем и прибаутками отреагировали депутаты на пункт о присвоении нового названия опорной школе поселка Былбасовка. Дело в том, что предыдущую редакцию учреждению присвоили только в конце прошлого года, но изменения в законе «Об образовании» вынудили сделать это еще раз. Теперь школа официально называется КУ «Былбасовское опорное учреждение общего среднего образования І-ІІІ уровня». Параллельно депкорпус утвердил отредактированный устав учреждения и Положение о филиале опорной школы, также размещенном в Былбасовке.

Плавное течение сессии прервал вопрос об утверждении денежной оценки земельному участку на территории Райгородского поссовета. Сомнения возникли у депутата Андрея Руденского, обратившего внимание, что паевые земли в 3 гектара собственник разделил на 305(!) отдельных участков. Профильная комиссия, не усмотрев в этом нарушений, проект пропустила, но на сессии возникла полемика. Поскольку представительница собственника не смогла пояснить, зачем это делается, и даже не смогла точно сказать, где географически расположен спорный надел, вопрос расколол аудиторию – «за» проголосовали только 9 депутатов из 27 присутствующих. Проект, таким образом, перенесли на следующее пленарное заседание.

Тревожный сигнал

Пчелиный мор докатился и до Славянского района. С таким сообщением к коллегам по районному совету обратился депутат Сергей Моховик. Его выступление дополнила руководитель общественной организации «Союз пчеловодов Николаевки» Людмила Нагорная (на фото). Она рассказала, что с прошлой пятницы в районе села Ореховатка идет массовое вымирание пчел. Масштаб явления такой, что один из пчеловодов даже попал в больницу в предынфарктном состоянии. Что стало причиной мора, пока непонятно, но общественники предполагают, что это произошло из-за несанкционированного использования фермерами ядохимикатов. Людмила Нагорная попросила депутатов создать комиссию и разобраться в ситуации.

Со своей стороны Сергей Моховик посетовал, что реорганизация службы санитарного контроля привела к ликвидации отдела, который контролировал использование аграриями химических реагентов. Кто теперь контролирует эту сферу, по словам депутата, непонятно, а происходящее сейчас – следствие неудачной реформы. Отметим, что конкретных действий депутатский корпус района пока не предпринял, хотя наличие проблемы признали многие. Обсуждение закончилось решением дождаться результатов работы правоохранителей, к которым пчеловоды также обратились с просьбой о проведении расследования.