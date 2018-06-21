Остановку напротив будущей опорной школы хотят переделать

Этот вопрос обсуждался на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, которое состоялось 19 июня. Заместитель мэра Андрей Секлецов объяснил, что цель проекта заключается в том, чтобы привести вид остановочного пункта к единому архитектурному ансамблю с будущей опорной школой, где сейчас продолжаются ремонтные работы.

«Задача такая, чтобы его привести в порядок, и чтобы он соответствовал школе, которая будет открываться», - сообщил он.

Идею депутаты одобрили, однако немало удивились ее стоимости: только на разработку проектно-сметной документации УЖКХ запланировало потратить 25 тысяч гривен. По мнению членов комиссии, установка нового типового павильона обойдется всего лишь на пять тысяч дороже.

На это заммэра возразил, что стандартный павильон в данном случае не годится, поскольку, остановка должна иметь оригинальный вид, соответствующий облику будущей опорной школы.

В свою очередь, депутаты предложили оставить предложение краматорских проектантов, которые обозначили вышеуказанную сумму, и привлечь вместо них местную фирму, которая возьмет за свои услуги в два-три раза меньше.

Сошлись на том, что деньги выделить все же необходимо, пусть и 25 тысяч –с «запасом». Но найти предприятие, которое выдаст на-гора достойный проект за минимальную сумму. Неиспользованные средства при этом останутся в бюджете и пойдут на другие цели.

Вообще же, по единодушному мнению представителей депутатского корпуса и исполнительной власти, в городе уже давно назрела необходимость принятия целевой программы по обустройству остановочных пунктов, которые имели бы единый архитектурный тип. Будем надеяться, что эта инициатива не останется просто декларацией о намерениях.