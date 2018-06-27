Чего ждет от нового губернатора славянский мэр

|27 июня 2018
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Председатель Донецкой ОВГА Александр Куць, приступивший к своим обязанностям 22 июня, еще не встречался с руководителями городов и районов. Об этом на пресс-конференции 26 числа сообщил мэр Славянска Вадим Лях (на фото). По его словам, пока губернатор заслу-шивает отчеты глав департаментов. После этого на ковер будут вызваны городские головы.
- Я очень надеюсь, что все инфраструктурные проекты, которые сейчас реализуются в городе за деньги области, будут доведены до логического завершения. Это касается и парка, и летнего кинотеатра, и опорной школы и ремонта дорог. Нам есть, что показать губернатору, и о чем попросить его, - говорит славянский градоначальник.
Мэр признается, что от нового руководителя области он, прежде всего, ждет увеличения финансирования городских «хотелок». Впрочем, добавляет Вадим Лях, в этом своем желании он далеко не одинок.
Как рассказал Вадим Лях, город со дня на день ждет поступления средств от ГФРР на реализацию инфраструктурных проектов. Когда они поступят, активизируются работы по ремонту роддома и наконец стартует оборудование пляжной территории на озере Вейсовом.
Что касается роддома, по словам мэра, город будет просить у области выделения дополнительных средств на оборудование территории вокруг больницы и ремонт прилегающих улиц. Это позволит создать инфраструктурный комплекс с парковой зоной, беседками и пешеходными дорожками. Пока, напомним, в роддоме идет ремонт хозяйственных помещений и подвала в главном здании. Обустройство беседок и скверов проект Госфона регионального развития не предполагает.
В конфликте между активистами и хозяевами пляжа «Маленькая Куба», который недавно разгорелся в Славянске, мэр неожиданно занял сторону общественности.
Напомним, что активисты возмутились тем, что попасть на пляжную территорию можно только за деньги, что противоречит Конституции и Водному кодексу страны, регламентирующим свободный доступ населения к водным объектам.
- Законы нужно соблюдать. Пожалуйста, берите деньги за услуги. Но тех, кто в них не нуждается, будьте добры, пропускайте на пляж, - говорит Вадим Лях.
По словам мэра, он уже провел беседу с хозяевами пляжной зоны и надеется, что недоразумение будет исчерпано.
Градоначальник заявляет, что по принципу свободного доступа после реконструкции будет работать и пляж озера Вейсовое. Доступ к воде окажется бесплатным, а вот за лежаки и другие удобства придется платить.
Кроме того, как объяснил Вадим Лях, в городе уже готова документация на организацию пляжной зоны возле озера Лиман в мкр-не Лесной. Однако предприниматель, который еще в начале года заявлял о своем желании заняться этой территорией, теперь такого рвения не проявляет.
- Если желающие создать атм пляж не найдутся, будем делать это, как на Вейсовом, за счет каких-либо проектов от имени города. хотя, конечно. хотелось бы, чтобы местный бизнес в этом тоже участвовал, - признается градоначальник.
Славянск посетил иностранный аудитор, представляющий интересы Евросоюза, выделявшего деньги на реконструкцию двух общежитий для переселенцев. Как известно, проект не был закончен, хотя город несколько раз просил пролонгировать проект.
- Аудитор собрал информацию и 25 июня уехал в Киев. Дальнейшие выводы будут сделаны на основе его проверки, и уже потом представители Евросоюза примут окончательное решение, - сказал славянский мэр.
Каким именно оно будет, Вадим Лях судить не берется. По его словам, все выделенные средства, за исключением 1 млн, который был потрачен на проведение работ, находятся на счетах города. местные власти готовы их вернуть по первому требованию.
Проблема заключается в том, что ЕС выделял средства в евро, а Славянск их получал в гривнях. Колебания курса за последние три года значительно изменили эту сумму.
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Комментарии к статье «Чего ждет от нового губернатора славянский мэр»
Председатель Донецкой ОВГА Александр Куць, приступивший к своим обязанностям 22 июня, еще не встречался с руководителями городов и районов. Об этом на пресс-конференции 26 числа сообщил мэр Славянска Вадим Лях (на фото). По его словам, пока губернатор заслу-шивает отчеты глав департаментов. После этого на ковер будут вызваны городские головы.