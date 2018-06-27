«Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов

До конца срока, отпущенного на голосование за «Бюджет участия Славянска», осталось менее 10 дней. За первую неделю свои голоса за понравившийся проект отдали более 2,5 тыс. горожан. Соотношение между проголосовавшими через электронную платформу и в ЦНАПе составляет примерно 4:1.

В первые же дни голосования процесс приобрел скандальный оттенок. Случилось это после публикации в соцсетях о том, что администрация учреждений образования принуждает голосовать за свои проекты сотрудников и родителей. Пообщавшись с представителями координационного совета программы «Бюджет участия Славянска», журналисты «ТВ плюс» узнали, что прямой попытки использования админресура они не зафиксировали. И хотя приглашения голосовать за конкретный проект родителям действительно рассылались, но, как утверждают руководители бюджетных учреждений, в форме анонса, без принуждения к «обязаловке». Отметим, что ранее в нескольких городах Украины, где реализовывается «бюджет участия», именно на этой почве разгорелись скандалы. От родителей и педагогов требовали фотоснимки, подтверждающие, что они проголосовали именно за «нужную» позицию – преимущественно частичный ремонт объекта, замену окон или решение другой локальной проблемы.

В итоге на областном уровне была разработана рекомендация не вносить объекты образования в списки соискателей. Более того, перед запуском проекта в Донецкой области экс-глава облгосадминистрации лично предупреждал мэров о наказании, которое последует за использованием административного ресурса. В случае со Славянском, инициаторы программы «Бюджет участия» решили сделать в этом году исключение, и все же допустили школы и детские сады к голосованию. Сделано это для более эффективной «раскрутки» программы и вовлечения в нее как можно большего числа участников. В следующем году эта категория в список соискателей на победу включена, скорее всего, не будет.

Возвращаясь к текущей ситуации, отметим, что сейчас набирает обороты рекламная кампания, которую проводят авторы заявленных проектов. Как и в самом начале, основной упор при этом делается на популяризацию идеи через социальные сети, для чего снимаются видеоролики, придумываются оригинальные промо-ходы. Охотно используют авторы проектов общегородские и локальные мероприятия: на концертах творческих коллективов, на Дне молодежи, на фестивале авиаклуба «Чайка», на сходах жителей микрорайонов - везде сейчас можно увидеть людей, агитирующих земляков за тот или иной проект.

Если опираться на данные электронной платформы, то, по состоянию на полдень 26 июня, лидером по числу набранных голосов является проект № 2, подразумевающий оборудование тренажерной площадки для занятий ворк-аутом во дворе ООШ № 15. За него проголосовали 365 человек. В тройку лидеров, с показателями 346 и 279 голосов соответственно, вошли также проекты № 13 (игровая площадка в детском саде «Рушничок») и № 6 «Стерилизация бездомных животных». Сбор голосов, напомним, продолжится до 6 июля включительно, после чего координационный совет определит проекты-победители. Далее их передадут исполнительному комитету для реализации.