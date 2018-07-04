|4 июля 2018
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Аппаратное совещание 3 июля могло вполне сравниться с испанской корридой – столь велик был накал страстей, бушевавших в зале заседаний. Как обычно в таких случаях, тон задавали общественные активисты, которых в этот раз собралось необычайно много и они буквально завалили президиум жалобами и претензиями.
Дошло до того, что городской голова Вадим Лях и глава ОО «ДруGий фронт» Евгений Недосека поскандалили и написали друг на друга заявления в полицию.
Начиналось все сравнительно спокойно. Не дожидаясь, когда мэр откроет заседание, на трибуну взошел общественник Николай Тишаков. Он напомнил собравшимся о том, что в эти дни в 2014 году близилась к завершению операция по освобождению Славянска, и предложил почтить память погибших в ходе нее украинских военных и мирного населения минутой молчания.
Следующим слово взял представитель общественной организации участников АТО Славянска Фридон Векуа. Он заявил, что в городе отсутствуют памятные места в честь защитников Украины, и в связи с этим обратился к властям с просьбой выделить земельный участок для создания такого мемориала на пересечении улиц Банковской и Центральной, в районе поликлиники АИЗа. Место расположения памятника он предложил назвать площадью Защитников Украины. Свое обращение, изложенное в письменном виде, Векуа передал городскому голове Вадиму Ляху.
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• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
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• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
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• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
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• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
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• Жители Голубовки лишились быттехники
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• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
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Комментарии к статье ««Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы»
Аппаратное совещание 3 июля могло вполне сравниться с испанской корридой – столь велик был накал страстей, бушевавших в зале заседаний. Как обычно в таких случаях, тон задавали общественные активисты, которых в этот раз собралось необычайно много и они буквально завалили президиум жалобами и претензиями.