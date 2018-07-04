|4 июля 2018
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Мэр прокомментировал видео Евгения Недосеки, которое тот снял на днях в центральном парке и разместил в соцсети «Фейсбук».
В ролике под названием «Так не смогут даже монахи Шаолинь» активист обвиняет подрядчиков в том, что они выкладывают тротуар некачественной плиткой. В доказательство своих слов он берет несколько плиток из сложенного штабеля и перебивает их – вначале ребром ладони, а затем одним пальцем.
Чтобы прояснить ситуацию, на совещание были приглашены представители подрядной организации, которая занимается реконструкцией парка. Судя из слов представителя предприятия, видео представляет собой явную манипуляцию, поскольку Евгений Недосека использует для него бракованный материал. По его словам, он брал некондиционную плитку из штабеля, куда ее сложили рабочие с целью дальнейшего возврата поставщику.
Евгений Недосека попытался ответить, однако Вадим Лях посоветовал ему вести дальнейший диалог уже с подрядчиком, чья репутация была задета. Тем не менее, активист продолжал выступать, причем уже на повышенных тонах. Мэр пытался его урезонить, но безрезультатно. В итоге градоначальник решил прекратить дискуссию, сделав это весьма резко. «Есть такая пословица – если ты споришь с дураком, не дурак ли ты сам», - заявил он и попытался направить совещание в рабочее русло.
На все попытки Недосеки взять слово мэр отвечал отказом и советовал ему обращаться к нему письменно. В конце концов активист отпустил в адрес Вадима Ляха оскорбительную реплику. Вспыхнула перепалка, в ходе которой мэр назвал активиста «хамлом» и попросил вызвать полицию. В ответ Евгений Недосека заявил, что сделает то же самое.
В итоге активист покинул зал по прибытии наряда службы охраны, а городской голова написал заявление в полицию у себя в кабинете по окончании совещания.
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Комментарии к статье «Почему плитка в парке ломается от удара пальцем»
Мэр прокомментировал видео Евгения Недосеки, которое тот снял на днях в центральном парке и разместил в соцсети «Фейсбук».