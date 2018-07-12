Дальше будем сами

По его словам, чаще всего эта позиция выражается фразеологизмом "после нас - хоть потоп". На претензии к качеству ремонта и сомнения в его долговечности подрядчики отвечают фразой: "Мы свою работу сделали".

Изменить ситуацию, возможно, получится уже в ближайшее время - заверили активиста чиновники. В ходе заседания прозвучала информация, что город уже закупил спецтехнику для выполнения ямочного ремонта. Сейчас ее осваивают работники КП "Водопонижение", и со следующей недели предприятие должно приступить к ямочному ремонту дорог.

Одним абзацем