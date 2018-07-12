Дальше будем сами

|11 июля 2018
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Тему ямочного ремонта поднял активист Евгений Недосека, выразивший недовольство позицией подрядчиков.
По его словам, чаще всего эта позиция выражается фразеологизмом "после нас - хоть потоп". На претензии к качеству ремонта и сомнения в его долговечности подрядчики отвечают фразой: "Мы свою работу сделали".
Изменить ситуацию, возможно, получится уже в ближайшее время - заверили активиста чиновники. В ходе заседания прозвучала информация, что город уже закупил спецтехнику для выполнения ямочного ремонта. Сейчас ее осваивают работники КП "Водопонижение", и со следующей недели предприятие должно приступить к ямочному ремонту дорог.
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• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
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• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
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5 июля 2018
• В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион
• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
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Тему ямочного ремонта поднял активист Евгений Недосека, выразивший недовольство позицией подрядчиков.