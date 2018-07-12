Опорная школа Славянска не откроется в сентябре

|11 июля 2018
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В Славянске продолжаются работы по реконструкции опорной ООШ №13, начатые весной прошлого года. На сегодняшний день термомодернизация фасада проведена на 85%, замена окон - на 95%, в большом объеме проложены инженерные сети. Однако, начальник строительного участка Александр Родин предлагает быть реалистами и говорит, что в сентябре принять детей школа не сможет.
По его прогнозам, строительство завершится в конце октября, как и намечено планом. В здании предстоит выполнить еще массу отделочных работ, благоустроить двор. И хотя сейчас финансирование поступает в полном объеме, а на строительстве работают 122 человека (в том числе, бригада из Киева), успеть до Дня знаний можно только чудом.
По словам городского головы Вадима Ляха, по сути, в старом корпусе строят новую школу. Экскурсия по учебному заведению подтверждает эти слова. К зданию пристроена коробка лифта для инклюзивных учеников, для них же сооружен специальный туалет. Полностью перестроена столовая. Здесь, кроме кухни и обеденного зала, появились овощехранилище, санитарный блок с душевыми кабинами для персонала. Душ теперь будет и в раздевалках спортзала. Актовый зал стал меньше по объему, зато за перестроенной сценой оборудованы гримерочные для юных артистов. Поражает воображение школьный гардероб. Он поделен на застекленные отсеки для младшей, средней и старшей школы. В этих отсеках разместятся индивидуальные шкафчики для каждого ребенка - по американским стандартам. В каждом классе появится умывальник. Будет ли в нем вода - покажет время.
Пока остается не до конца решенным вопрос со школьной мебелью. В последний день своей каденции в должности губернатора Павел Жебривский выделил 4 млн из областного бюджета для оборудования славянской опорной школы. Но распоряжаться этой суммой город пока не может. Следовательно, тендеры на ее приобретение не проводятся. А поскольку мебель для школ делается на заказ, изготовление тоже потребует немалого времени.
Вадим Лях надеется решить эти вопросы при личной встрече с новым губернатором Александром Куцем. Кроме того, он хочет попросить у области денег на оборудование школьного стадиона. Возможно, их удастся перекинуть из тех средств, которые были запланированы на ремонт детской больницы, поскольку на ее основе будет строиться областная клиника. Пока город за свои деньги оборудует в опорной школе футбольное поле с искусственным покрытием. По словам мэра, строительство стадиона было запланировано во вторую очередь. Но поскольку реконструкция учебного заведения затянулась, было бы логично завершить все работы в комплексе.
Отметим, что кроме стадиона, во дворе школы появятся зона отдыха, детская площадка для учеников младших классов, экспериментальный огород и даже учебная метеостанция.
Мэр заверил, что школа будет лучшей в городе, но при этом не превратится в элитную.
- Я хочу пресечь все домыслы и разговоры, которые идут среди населения. В школу смогут поступить все дети, живущие в микрорайоне. Никакого спецотбора учеников не будет. Никто не намерен продавать здание или перепрофилировать его. Этот инвестпроект обязательно будет закончен. Губернатор дал на счет опорных школ отдельное указание.
Правда, до окончания проекта не так близко, как хотелось бы. Начать новый учебный год школьникам, по всей видимости, опять придется во вторую смену в ООШ №17.
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• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
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• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
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В Славянске продолжаются работы по реконструкции опорной ООШ №13, начатые весной прошлого года. На сегодняшний день термомодернизация фасада проведена на 85%, замена окон - на 95%, в большом объеме проложены инженерные сети. Однако, начальник строительного участка Александр Родин предлагает быть реалистами и говорит, что в сентябре принять детей школа не сможет.