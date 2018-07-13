|13 июля 2018
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В Николаевской объединенной территориальной громаде открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик». С появлением нового инфраструктурного объекта николаевцев поздравили директор департамента семьи, молодежи и спорта ДонОВГА Владимир Мыцик, голова ОТГ Елена Цыкунова и директор СлавТЭС Валерий Черепий.
По словам Владимира Мыцика, на сегодняшний день спорткомплекс является самым современным в Донецкой области. Глава департамента выразил надежду, что в его стенах вырастут новые звездочки спорта, а каждый житель громады найдет себе здесь занятие по душе.
В инфраструктуру спорткомплекса входят бассейн на 5 дорожек, размером 25х13,5 м, футбольное поле, тренажерный и фитнес-залы, залы для групповых занятий, детская комната, сауна, косметический салон и массажный кабинет. Также на территории «Энергетика» расположены корт для большого тенниса под открытым небом с искусственным покрытием и трибуны для зрителей.
На базе спорткомплекса планируют культивировать футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, бокс, дзюдо, самбо, айкидо, плавание, синхронное плавание и водное поло. Руководство громады рассчитывает, что здесь будут проводиться спортивные соревнования различных уровней - от местного до международного.
Отметим, что строительство комплекса велось с мая 2013 года по февраль 2018-го. Общая стоимость проекта составила 58 млн грн. Кроме «Энергетика», в Николаевке планируют построить манеж для мини-футбола и провести реконструкцию легкоатлетического стадиона «Авангард».
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Комментарии к статье «В Николаевке появился современный спорткомплекс»
В Николаевской объединенной территориальной громаде открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик». С появлением нового инфраструктурного объекта николаевцев поздравили директор департамента семьи, молодежи и спорта ДонОВГА Владимир Мыцик, голова ОТГ Елена Цыкунова и директор СлавТЭС Валерий Черепий.