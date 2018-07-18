Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

|18 июля 2018
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В Славянске мкр-ны Железнодорожный, Мирный, Артема и Лесной, которые обеспечиваются водой с фильтровальной станции, переводятся на 8-часовую подачу. Более 30 тысяч жителей города будут получать воду по графику: с 5:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00. Такое решение было принято 16 июля на заседании комиссии по экологической и техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Как объяснил городской голова Вадим Лях на непопулярные меры пришлось пойти в связи с остановкой единственного в стране предприятия по производству хлора. Отметим, что «ДнепрАзот» около двух месяцев назад остановился на технологические ремонтные работы, а с 1 июля его собственник Игорь Коломойский заявил, что из-за возросшей цены на газ производить хлор ему просто не выгодно.
- На фильтровальной станции запасов хлора осталось менее, чем на месяц. Потом в течение 7 дней мы сможем подавать техническую воду. Дальше придется просто перекрыть воду, поскольку ее нечем будет обеззараживать. Кроме того, мы не сможем обеззараживать стоки, - объяснил директор «Славянскгорводоканала» Андрей Кийко.
Выходом из ситуации может стать покупка электролизной установки для производства гипохлорида натрия. Стоит она более 500 тыс. грн. Но в данной ситуации, как говорят местные власти, речь идет не о деньгах.
- Установки делают под заказ. Даже если город выделит средства сразу, это займет около 50 дней. То есть, в случае, если государство не решит проблему «наверху», нам нужно будет как-то продержаться с августа до октября, - объясняет директор водоканала.
Поскольку купить хлор сейчас в Украине негде, на местном уровне для переходного периода решено покупать гипохлорид. Но предприниматели, производящие продажу, отказываются везти опасное вещество в зону проведения ООС. На заседании городской голова обратился к силовикам и военным для содействия в этом вопросе.
Пока же в целях экономии хлора вышеуказанные районы перевели на строгий график подачи воды.
Гораздо интереснее ситуация складывается с КП «Вода Донбасса». Представитель предприятия, присутствовавший на совещании, сообщил, что Славянск - первый на линии областного водовода - тратит в день до 500 кг хлора. Запасов на городском хранилище «Воды Донбасса» осталось на 5-6 дней.
- Мы уже обратились в область, и хлор нам перераспределят из других городов, где, согласно технологии, расход гораздо меньше. Но коренным образом это проблему не решит, - признался он.
По словам представителя, перейти на гипохлорид «Вода Донбасса» не может. Для того, чтобы построить такую большую установку, понадобится не менее года.
Пока «Вода Донбасса» в целях той же экономии сократила подачу воды на город на 17%. Как будет дальше, покажет время.
Оставим за скобками данной статьи вопрос о том, почему единственное в стране предприятие по производству стратегического сырья оказалось в частных руках. За те же скобки вынесем заключения на тему, что патриотический олигарх Коломойский оказался не таким уж патриотом. В данном случае это не важно.
Попытаемся понять, есть ли у проблемы экономическая составляющая. Вспомним, что государство отобрало у Коломойского контроль над «Укрнафтой», которая поставляла сырье на «ДнепрАзот». Он то и производил необходимый всем водоканалам страны жидкий хлор.
И вдруг, в преддверии президентских выборов, мотивируя свое решение возросшими ценами на газ, олигарх-монополист заявляет, что производить хлор при таком раскладе ему невыгодно. И останавливает предприятие.
«В этом нет экономической логики, - уверенно заявляет украинский политтехнолог Александр Нойнец. - Потому что, если пользоваться чисто экономической логикой, то монопольное положение поставщика уникального товара первой необходимости просто обязывает монополиста обрадоваться и резко повысить отпускную цену на жидкий хлор со словами «ну, вы видели, как газ подорожал». И не надо слушать рассказы о повышении цен на сырье. Монополист купит его по цене золота, если есть возможность продать по цене платины. И все будут платить, никуда не денутся».
Однако, этого не происходит. Значит, экономики здесь нет. А есть только политика. В ход пошла политическая игра, состоящая в том, чтобы спровоцировать перебои с водоснабжением по всей стране. Виновата в этом будет, конечно же, власть.
Кстати, на уровне государства проблема уже решается. В Украину пошли поставки хлора из Румынии. Идут переговоры и с другими странами. Однако доставка и хранение опасного вещества на водоканалах потребует сертификации и лицензирования. На согласование этих моментов понадобится приблизительно месяц. Его и придется переждать славянцам при ограниченной подаче воды.
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Комментарии к статье «Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц»
В Славянске мкр-ны Железнодорожный, Мирный, Артема и Лесной, которые обеспечиваются водой с фильтровальной станции, переводятся на 8-часовую подачу. Более 30 тысяч жителей города будут получать воду по графику: с 5:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00. Такое решение было принято 16 июля на заседании комиссии по экологической и техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.