Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Зачем это нужно

Как указано в документе, он разработан для определения этических принципов и стандартов, которых депутаты должны придерживаться в своей повседневной деятельности, а также на заседаниях депутатских комиссий и сессиях горсовета. Цель – повысить авторитет депкорпуса в глазах населения. Также говорится, что при разработке кодекса использовались нормы профильного законодательства. То есть по факту он является компиляцией существующих правовых норм.

Поскольку ссылки на какой-то конкретный нормативный акт, обязывающий принять такой документ, кодекс не содержит, можно предположить, что возник он как реакция на внутренние процессы, происходящие в городском совете и в Славянске в целом.

Общие принципы и обязанности

В этих двух довольно стандартизированных пунктах говорится о том, что депутат должен быть образцом достоинства, честности, порядочности и профессионализма, знать и понимать принципы местного самоуправления, содействовать вовлечению в управление городом общественных институтов, руководствоваться интересами громады, а не собственной корыстью, удерживаться от приобретения нематериальных благ и выгод (включая должности), если эти блага назначает депутату лицо, связанное с ним должностным или семейным положением. Само собой, не рекомендуется депутатам использовать свой статус для лоббирования собственных бизнес-интересов. А в случае возникновения конфликта интересов – заблаговременно извещать об этом коллег и удерживаться от голосования.

В обязанности депутату также вменяется поддержка всех инициатив, направленных на обеспечение прозрачности власти. Ему нужно лично отчитываться перед избирателями о выполнении их поручений и не избегать общения с прессой, предоставляя при этом только достоверную информацию.

Этическая составляющая

Данную сферу документ разделяет на два направления – внутреннее общение депутатов и их коммуникация с населением. В частности, указывается, что на рабочие заседания депутат должен являться за несколько минут, соблюдая деловой стиль одежды, уважать чужое мнение, не допускать возникновения конфликтов и ни в коем случае не пытаться навязать свою позицию с использованием угроз и ультиматумов. Кроме того, местным народным избранникам запрещается выступать без разрешения председателя собрания; перебивать других выступающих репликами, возгласами, звуковыми устройствами, вставанием и т. д.; использовать в своих выступлениях неправдивые данные; вносить в зал заседаний и использовать плакаты, лозунги, громкоговорители или иные технические средства для создания помех в работе. Абсолютно недопустимым считается использование депутатом оскорбительных и непристойных слов, угроз, адресованных коллегам или другим участникам заседания, а также призывы к незаконным и насильственным действиям.

Отдельным разделом документа определяется порядок владения и использования депутатом информации ограниченного пользования.

Функции контроля

Практика проведения в Славянске сессий и депутатских заседаний показывает, что в целом такой документ городу нужен. До потасовок, как в парламенте, у нас, к счастью, не доходит, но отдельные мероприятия действительно отличаются повышенной эмоциональностью и не всегда укладываются даже в общепринятые этические стандарты. Примеры можно найти на сайте горсовета, где хранится архив видеотрансляций комиссионных и пленарных заседаний местного горсовета. Так что «рамки приличия» как депутатам, так и присутствующим на сессиях гражданам очертить не мешало бы.

Действенность же документа, по нашему мнению, сомнительна, ведь контроль за выполнением его норм возлагается на самих депутатов. В случае выявления нарушений они должны сигнализировать председателю, который имеет право призвать депутатов к порядку, обратиться в комиссию по регламенту для привлечения нарушителя к ответственности. В наиболее сложных случаях председателю разрешается прервать заседание и перенести его на другую дату. Другими словами, внешний контроль за соблюдением этических норм не предусмотрен, что слабо согласуется даже с самим документам – в части обеспечения прозрачности.

Впрочем, судить о его истинном предназначении и эффективности можно будет только исходя из того, каким образом Кодекс станут применять в практической депутатской деятельности.