|18 июля 2018
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Самым громким обсуждением на аппаратном совещании 17 июля стало обращение к городским властям от жильцов дома №12 на улице Почтовой.
На первом этаже дома, как рассказали представители инициативной группы, постоянно строятся разнообразные бытовые объекты: магазины, парикмахерская и т. д. В итоге по зданию пошли трещины, возле него разрушено асфальтовое покрытие.
Очередное строительство жильцы хотят остановить любой ценой. Дом кооперативный, и, как объясняют члены инициативной группы, они сами имеют право распоряжаться своим имуществом. У людей на руках имеются выигранные судебные решения, но строительные работы не прекращаются.
- Когда во время военных действий наш дом пострадал от обстрелов, город не смог выделить деньги на его ремонт. Нам объяснили - это кооператив, законом не положено. А теперь оказывается, что местная власть дает разрешение на переоборудование жилья в нашем кооперативе. Где же правда? - задают риторический вопрос жильцы.
Заместитель городского головы Андрей Секлецов, который вел совещание, поручил комиссии выехать и разобраться в ситуации на месте.
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• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
• Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики
• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
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Самым громким обсуждением на аппаратном совещании 17 июля стало обращение к городским властям от жильцов дома №12 на улице Почтовой.