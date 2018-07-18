Быть ли магазину на Почтовой, 12

Самым громким обсуждением на аппаратном совещании 17 июля стало обращение к городским властям от жильцов дома №12 на улице Почтовой.

На первом этаже дома, как рассказали представители инициативной группы, постоянно строятся разнообразные бытовые объекты: магазины, парикмахерская и т. д. В итоге по зданию пошли трещины, возле него разрушено асфальтовое покрытие.

Очередное строительство жильцы хотят остановить любой ценой. Дом кооперативный, и, как объясняют члены инициативной группы, они сами имеют право распоряжаться своим имуществом. У людей на руках имеются выигранные судебные решения, но строительные работы не прекращаются.

- Когда во время военных действий наш дом пострадал от обстрелов, город не смог выделить деньги на его ремонт. Нам объяснили - это кооператив, законом не положено. А теперь оказывается, что местная власть дает разрешение на переоборудование жилья в нашем кооперативе. Где же правда? - задают риторический вопрос жильцы.

Заместитель городского головы Андрей Секлецов, который вел совещание, поручил комиссии выехать и разобраться в ситуации на месте.