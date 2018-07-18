|18 июля 2018
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Подача воды на город от КП «Вода Донбасса» снижена на 17%. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник «Славгорводоканала» Андрей Кийко. По его словам, люди уже прочувствовали это уменьшение.
Особенно ярко оно отразилось на жителях мкр-нов Артема и Лесной, где вновь введен 8-часовой график подачи. В эти районы вода подается с фильтровальной станции. На непопулярную меру город пошел из-за проблем с хлором, которые сейчас наблюдаются в стране.
Андрей Кийко надеется, что это временная мера, и, как только проблема будет решена на государственном уровне, в Славянске все войдет в свою колею.
Кроме того, горводоканал для удобства абонентов установил почтовые ящики (на фото) в 30-ти многоэтажных домах. Пока они установлены в центре и в мкр-не Артема. В них жильцы смогут опускать записки с показанием приборов учета.
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Комментарии к статье «Подача воды на Славянск сокращена»
Подача воды на город от КП «Вода Донбасса» снижена на 17%. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник «Славгорводоканала» Андрей Кийко. По его словам, люди уже прочувствовали это уменьшение.