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Фотофакт

Видимый позитив

Подача воды на Славянск сокращена

Светлана Вьюниченко
18 июля 2018 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Подача воды на город от КП «Вода Донбасса» снижена на 17%. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник «Славгорводоканала» Андрей Кийко. По его словам, люди уже прочувствовали это уменьшение.

Особенно ярко оно отразилось на жителях мкр-нов Артема и Лесной, где вновь введен 8-часовой график подачи. В эти районы вода подается с фильтровальной станции. На непопулярную меру город пошел из-за проблем с хлором, которые сейчас наблюдаются в стране. 

Андрей Кийко надеется, что это временная мера, и, как только проблема будет решена на государственном уровне, в Славянске все войдет в свою колею.  

Кроме того, горводоканал для удобства абонентов установил почтовые ящики (на фото) в 30-ти многоэтажных домах. Пока они установлены в центре и в мкр-не Артема. В них жильцы смогут опускать записки с показанием приборов учета.

Одним абзацем

  • Начальник «Наружного освещения» Дмитрий Диденко рассказал, что его предприятие ведет борьбу со стихийными объявлениями на остановочных пунктах. По поводу заклеенных объявлениями опор, по его словам, жалоб не поступало. 
  • С 18 июля в коммунальном летнем лагере «Лесная сказка» началась третья смена. За две предыдущие смены здесь оздоровился 101 ребенок. Преимущественно, это дети сотрудников бюджетных организаций города и социально незащищенных категорий.   
  • За прошедшую неделю в Славянске зафиксировано 6 острых кишечных инфекций, выявлено 5 случаев туберкулеза. 19 человек заболели ветряной оспой. 8 жителей города обратились в лечебные учреждения по поводу укуса клещей, 7 были укушены собаками. 
  • По данным ГСЧС, за отчетный период в городе произошло 13 пожаров. В 10 случаях горела сухая трава. Погибших и пострадавших в огне нет. 
  • За прошедшую неделю в Славянске вандалы уничтожили еще три пластиковых мусорных бака. Об этом доложил директор КАТП Константин Водопьянов.

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Комментарии к статье «Подача воды на Славянск сокращена»

Подача воды на город от КП «Вода Донбасса» снижена на 17%. Об этом на аппаратном совещании заявил начальник «Славгорводоканала» Андрей Кийко. По его словам, люди уже прочувствовали это уменьшение.

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