|18 июля 2018
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Инспекция по благоустройству направила письмо с требованием привести территорию в надлежащий вид владельцам супермаркета АТБ, расположенного на привокзальной площади. По словам начальницы инспекции Людмилы Скибы, письмо направлено в Харьков, и ответ на него пока не получен.
Эта информация прозвучала в качестве отчета о проделанной работе. Напомним, что на предыдущем аппаратном совещании инспекции по благоустройству было поручено навести порядок на Привокзальной площади, которая, по словам местного руководства, является «лицом города».
Однако, как заявил Андрей Секлецов, писем с требованием в данном случае явно недостаточно.
- Мы уже полгода говорим об одном и том же. Пора переходить к решительным жестким мерам, например, к штрафам, - дал указание заммэра.
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Комментарии к статье ««Лицо города» остается в неприглядном виде»
Инспекция по благоустройству направила письмо с требованием привести территорию в надлежащий вид владельцам супермаркета АТБ, расположенного на привокзальной площади. По словам начальницы инспекции Людмилы Скибы, письмо направлено в Харьков, и ответ на него пока не получен.