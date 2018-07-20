Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

Официальные наработки

На встречу с жителями пришли депутаты Ольга Алтунина, Дмитрий Кочуков, Сергей Кушнарев, а также и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства Александр Пахомов и главный эколог Славянска Лариса Соловей. Именно она и ввела собравшихся в тему. По словам чиновницы, несколько лет назад город заказал инвентаризацию зеленых зон Славянска харьковскому институту лесного хозяйства. Его специалисты пересчитали имеющуюся в городе флору, определили зеленые зоны и внесли несколько предложений по их целевому использованию. На месте посадки в мкр-не Лесной предлагалось организовать районный парк семейного отдыха. Это и планирует сделать город.

Александр Пахомов, в свою очередь, рассказал, что, согласно генеральному плану 1984 года, вся территория была определена под многоквартирную жилую застройку. Строительство выполнялось в 4 очереди, 3 из которых успели воплотить в жизнь. Оставшаяся незастроенной посадка – это как раз четвертая очередь. На генеральном плане 2005 года ее территория (15 га) уже была обозначена как зеленая зона с существующей системой пешеходных дорожек. Теперь здесь планируется построить парковую инфраструктуру. Жителей же приглашают высказаться – что бы они хотели здесь видеть. Эти пожелания будут учитываться при составлении технического задания для разработки детального плана территории будущего парка.

Барьеры недоверия

По ходу встречи можно было наблюдать смену царившей на ней атмосферы. Стартовой реакцией местных жителей, которых собралось более сотни, было недоверие. Представителям власти припомнили обещание создать на месте посадки парк «Студенческий» и последовавшее затем строительство на этом месте частного бизнес-объекта. Сюда же «приплели» сквер на Привокзальной площади, вырубленный в угоду строительству торгового комплекса. Обобщенно реплики и высказывания людей можно свести к тезису – если власть что-то начинает делать, добра для простых граждан не жди. К чести депутатов и чиновников, они смогли терпеливо перенести этот всплеск эмоций и все-таки перенаправить беседу в конструктивное русло.

Когда дело дошло до обсуждения того, каким должен быть парк, люди начали высказывать свое мнение. Среди пожеланий – лавочки, беседки, мусорные контейнеры, наружное освещение, система видеонаблюдения, биотуалеты, спортивные тренажеры, круговая велосипедная дорожка, пикниковая зона, парковка для автотранспорта, зона Wi-Fi и пр. По словам Александра Пахомова, наличие рядом фильтровальной станции и системы канализационных стоков позволяет обустроить в парке искусственный водоем. Идея собравшимся понравилась.

Мероприятие продолжалось полтора часа и закончилось договоренностью встретиться здесь же 20 июля, уже с предварительным планом размещения предложенных людьми объектов.

Как будет выглядеть парк «Лесной»

Самым конфликтным аспектом обсуждения стала неофициально прозвучавшая на встрече информация о том, что городской голова Вадим Лях якобы лоббирует вопрос о строительстве здесь культового сооружения. Инсайд вызвал достаточно бурные протесты. Присутствовавшие на мероприятии люди однозначно высказались за то, что ни коммерческих, ни культовых объектов они в парке видеть не хотят. По поводу церкви люди говорили, что она на ул. Батюка уже есть. Возможные объекты бизнеса также были приняты в штыки.

Нужно сказать, что актуальный генплан Славянка предусматривает на территории парка строительство двух коммерческих строений. Один участок – возле кафе «Палермо», второй – в глубине сквера. Его когда-то «застолбила» под супермаркет агрофирма «Шахтер», но позже от земельного участка холдинг отказался. Кроме того, с южной стороны зеленой зоны генплан указывает будущую частную застройку.

Чем закончится обсуждения и что же в конечном итоге построят в районном парке «Лесной», сказать на данном этапе нельзя. Известно лишь, что 19 июля, за день до назначенной для следующей встречи даты, к жителям микрорайона приедет городской голова Вадим Лях и еще одна группа депутатов. Цель та же – обсудить проект будущего парка.

Мы продолжаем с интересом следить за развитием событий и планируем вернуться к этой теме в следующем выпуске газеты.