На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

|25 июля 2018
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На пленарном заседании сессии Славянского горсовета рассматривался вопрос создания в городе специализированного учреждения для детей, нуждающихся в особых образовательных услугах. Решение было принято без дискуссий.
Коммунальное учреждение «Инклюзивно-ресурсный центр Славянского городского совета», как прозвучало на сессии, создается в рамках реформирования системы образования. Как сообщила заместитель начальника отдела образования Татьяна Валковская, на создание такого центра из госбюджета поступило 190,6 тыс. грн. Учреждение планируется разместить в здании бывшего школы-интерната №1, на ул. Батюка, 20. Сейчас там уже идут ремонтные работы.
По информации гороо, в настоящее время в школах Славянска обучаются 40 таких детей. Эту цифру дополнил заместитель городского головы Юрий Подлесный. По его словам, детей школьного возраста, относящихся к «инклюзивной» категории, в городе более 200. Но большая их часть обучается дома, в индивидуальном порядке. Теперь перед органами местного самоуправления поставлена задача «вытянуть» этих детей из дома и обеспечить им условия в общеобразовательных заведениях. Отметим, что два инклюзивных класса планируется открыть в ООШ №13. В ресурсном же центре будут работать специализированные аудитории для занятий с логопедом, психолого-воспитательных мероприятий и т. д.
Юрия Подлесного попросили объяснить, почему проект решения вынесли на сессию без соблюдения установленных регламентом сроков. В ответ чиновник процитировал крылатую фразу из кинофильма: «Дело для нас новое, не освоенное». По его словам, при подготовке документов возникло немало сложностей, и много времени было потрачено на их доработку и консультации с другими городами, где также создаются подобные центры. На сегодняшний день в области их уже 7, не считая Славянска.
Несколько расширил тему инклюзивного образования городской голова Вадим Лях. Он дал поручение профильным службам внести изменения в программу строительства в Славянске детских площадок, рассчитанную до 2019 года. По предложению мэра, действие документа продлят до 2020-го, включив в него 3-4 площадки для детей с особыми потребностями. Одна из них, скорее всего, будет построена в сквере «Мрія», еще одна в парке «Лесной», месторасположение остальных пока не определено.
Далее в повестке дня значились вопросы, обеспечивающие прохождение полученных извне финансов. Утверждение процедурных документов, необходимых для этого, депутаты называют «проводкой». В данном случае речь идет о 4,9 млн грн, выделенных Славянску Кабинетом министров на капитальный ремонт наружных сетей освещения внутриквартальных въездов, проездов и переулков в пределах жилых кварталов. (Схему распределения этих средств «ТВ плюс» публиковала в №27). Отметим, что непосредственно Славянску пойдет 4,2 млн грн, 760 тысяч перераспределят на Святогорск.
Достаточно долго обсуждался на сессии вопрос капитального и ямочного ремонта автодорог. Вадим Лях озвучил информацию о том, что Славянску добавили 27 млн грн на продолжение проекта, условно называемого «от вокзала до вокзала». По словам мэра, средства уже получены, тендер на проведение работ объявлен, вскрытие конвертов с заявками состоится в первых числах августа. До конца года, выразил надежду городской голова, этот проект будет завершен, и дорога от ж.-д. вокзала до въезда в Славянск с трассы Киев-Довжанский будет капитально отремонтирована.
Также Вадим Лях рассказал, что часть проектов по капитальному ремонту автодорог, как, например, документы на улицу и переулок Учительский, пребывают на рассмотрении в области. Если там денег не найдется, их будут изыскивать в местном бюджете.
Кроме того, мэр ответил на вопросы депутатов, избранных на «периферийных» участках и сетующих на то, что капремонт дорог выполняется только в центральной части города, а в отдаленных от центра микрорайонах таких работ не ведется. Как сообщил Вадим Лях, при составлении списка подлежащих ремонту дорог приоритет отдается центральным автомагистралям и маршрутам пассажирского транспорта общего пользования. Тем не менее, капитальный ремонт периферийных дорог, по его словам, все же ожидается в следующем году.
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На пленарном заседании сессии Славянского горсовета рассматривался вопрос создания в городе специализированного учреждения для детей, нуждающихся в особых образовательных услугах. Решение было принято без дискуссий.