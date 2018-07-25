Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

|25 июля 2018
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Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.
С вопросом, почему мусорные контейнеры переполнены, к начальнику КАТП Константину Водопьянову обратился заместитель городского головы Андрей Секлецов.
- Если раньше на площадке мы могли ставить 5 контейнеров, то теперь там стоит один-два. Конечно, места для мусора стало меньше, - объяснил руководитель КАТП.
Поскольку твердые бытовые отходы Славянск возит теперь на перерабатывающий завод в Краматорк, по словам Водопьянова, мусоровозы могут за день сделать не более трех ходок. Поэтому вывозить мусор чаще не получится.
Решением проблемы станет покупка новых баков, не пластиковых, а металлических. Хотя, возможно, вандалы и им найдут нетривиальное применение.
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Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.