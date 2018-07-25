 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Дорожное покрытие

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Светлана Вьюниченко
25 июля 2018 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.

С вопросом, почему мусорные контейнеры переполнены, к начальнику КАТП Константину Водопьянову обратился заместитель городского головы Андрей Секлецов.

- Если раньше на площадке мы могли ставить 5 контейнеров, то теперь там стоит один-два. Конечно, места для мусора стало меньше, - объяснил руководитель КАТП.

Поскольку твердые бытовые отходы Славянск возит теперь на перерабатывающий завод в Краматорк, по словам Водопьянова, мусоровозы могут за день сделать не более трех ходок. Поэтому вывозить мусор чаще не получится.

Решением проблемы станет покупка новых баков, не пластиковых, а металлических. Хотя, возможно, вандалы и им найдут нетривиальное применение. 

Одним абзацем

  • Благодаря бдительности горожан удалось предотвратить хищение контактного провода на троллейбусной линии возле бывшего молокозавода. СТрУ говорит спасибо неравнодушным людям. 
  • Материалы для проведения отопления в центр предоставления админуслуг уже выделены. От того, как быстро они начнут поступать, зависит интенсивность продолжения работ. Об этом рассказал начальник «Славянсктеплосети» Сергей Микитишин.
  • За отчетный период в городе произошло 6 пожаров. Три  из них - на открытой местности, когда горела сухая трава. Пострадавших и разрушений нет.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 июля 2018

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Спасатели пошли в поля

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов

Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики

В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования

День керамика: по старому стилю и по официальной версии

19 июля 2018

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине

Львиная доля

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

Также в разделе

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

— 25 июля 2018 —

На пленарном заседании сессии Славянского горсовета рассматривался вопрос создания в городе специализированного учреждения для детей, нуждающихся в особых образовательных услугах. Решение было принято без дискуссий.

Читать далее ⇒

Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

— 20 июля 2018 —

На прошлой сессии горсовета депутаты утвердили решение о разработке детального плана территории, называемой в просторечии «посадка на Лесном». Обсуждение будущего проекта с жителями микрорайона состоялось 20 июля.

Читать далее ⇒

Стрит-арт против индустрии развлечений

— 19 июля 2018 —

Гротескная ситуация возникла недавно на детской площадке в мкр-не Артема, расположенной возле управления соцзащиты населения. Там нарисованный мурал оказался перекрыт игровыми аттракционами.

Читать далее ⇒

«Лицо города» остается в неприглядном виде

— 18 июля 2018 —

Инспекция по благоустройству направила письмо с требованием привести территорию в надлежащий вид владельцам супермаркета АТБ, расположенного на привокзальной площади. По словам начальницы инспекции Людмилы Скибы, письмо направлено в Харьков, и ответ на него пока не получен.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше»

Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

Спасатели пошли в поля

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему задерживают выплату пенсий

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Львиная доля

Скроение материи

Пойти на мировую

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 июля 2018

Почему задерживают выплату пенсий

Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Вопросы без ответов

Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически

Для оценивания жилья введут коэффициенты

Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

Дорожное покрытие

На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр

Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»

20 июля 2018

Патрульный полицейский «погорел» на взятке

За «просроченный» нарезной карабин грозит статья

Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским

Спасатели пошли в поля

Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей

В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей

От туберкулеза теперь будут прививать один раз

Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов

Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?

Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики

В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования

День керамика: по старому стилю и по официальной версии

19 июля 2018

Стрит-арт против индустрии развлечений

«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине

Львиная доля

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top