Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше

Потери пластиковых мусорных баков, пострадавших от вандалов, вылились для Славянска в ожидаемую проблему. Жителям многоэтажных домов стало некуда выбрасывать мусор.

С вопросом, почему мусорные контейнеры переполнены, к начальнику КАТП Константину Водопьянову обратился заместитель городского головы Андрей Секлецов.

- Если раньше на площадке мы могли ставить 5 контейнеров, то теперь там стоит один-два. Конечно, места для мусора стало меньше, - объяснил руководитель КАТП.

Поскольку твердые бытовые отходы Славянск возит теперь на перерабатывающий завод в Краматорк, по словам Водопьянова, мусоровозы могут за день сделать не более трех ходок. Поэтому вывозить мусор чаще не получится.

Решением проблемы станет покупка новых баков, не пластиковых, а металлических. Хотя, возможно, вандалы и им найдут нетривиальное применение.

Одним абзацем