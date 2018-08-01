|1 августа 2018
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Городской голова Вадим Лях поделился идеями относительно собственной инициативы по установке спортплощадки на улице Свободы, проект которой размещен на официальном сайте городского совета.
По его наблюдениям, необходимость в как можно большем количестве общедоступных спортивных объектов показали итоги Бюджета участия, на который было подано сразу несколько проектов строительства баскетбольных полей и воркаут-комплексов.
По задумке мэра, площадка должна появиться на месте бывшей автостоянки в районе магазина «Теплотехник». Наличие асфальтового покрытия позволит избежать расходов по подготовке основания. Таким образом, по предварительным расчетам, реализация проекта обойдется в сумму, не превышающую миллиона гривен.
К разработке проекта будущего спорткомплекса мэр приглашает подключиться всех желающих. При этом объект должен включать: комбинированное игровое поле с искусственным покрытием, антивандальные тренажеры и ограждение, отвечающее требованиям безопасности.
Предложения по обустройству комплекса принимаются в отделе по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта (каб. 440, 442, 443, телефон 3-50-76, molod@slavrada.gov. ua) до 15 августа.
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26 июля 2018
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Комментарии к статье «На улице Свободы может появиться уличный спорткомплекс»
Городской голова Вадим Лях поделился идеями относительно собственной инициативы по установке спортплощадки на улице Свободы, проект которой размещен на официальном сайте городского совета.