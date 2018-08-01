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Фотофакт

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Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье

Антон Скворцов
1 августа 2018 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Жители разрушенных домов на улице Нарвской просят, чтобы им вернули жилье на прежнем месте.

На аппаратном совещании 31 июля в очередной раз поднимались вопросы, связанные с восстановлением домов жителей Славянска, разрушенных в ходе боевых действий 2014 года.

Напомнила о себе жительница микрорайона Химик Елена Гречухова, которая до этого на совещаниях неоднократно требовала у мэра дать ей жилье. В этот раз все происходило по стандартному сценарию: подойдя к столу президиума перед началом совещания, женщина в ультимативной форме повторила свою просьбу. Вадим Лях ответил, что Бюджетный кодекс не позволяет тратить городские деньги на восстановление частного жилья. Причем с 2014 года, вопреки ожиданиям, в законодательном поле ничего не изменилось: Верховная Рада соответствующими полномочиями местные советы так и не наделила. Диалог в таком духе продолжался минут десять, после чего просительница, видимо, осознав беспочвенность своих притязаний, покинула зал. 

Второй вопрос поступил от жителей Семеновки, от чьих домов №2 и №6 на улице Нарвской тоже не осталось почти ничего и которые уже пять лет вынуждены скитаться по чужим углам. 

Городской голова проинформировал, что для жителей Славянска, которые потеряли жилье и получили статус переселенцев, предусмотрена возможность выделения комнат в общежитии на улице Кольцевой, 2-а, которое власти намерены отремонтировать за счет средств Европейского инвестиционного банка. Половину суммы горсовет уже получил, однако тендер на определение подрядчика еще не объявлен: руководство города ждет второго транша. «Как только получим его, приступим к работам», - заверил Вадим Лях.

Впрочем, посетителей такой вариант не устроил: они не хотят менять место жительства и настаивают, чтобы их дома отстроили на том же месте и в прежнем виде. Городской голова пообещал, что направит по этому вопросу письма в высшие органы власти.

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Комментарии к статье «Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье»

На аппаратном совещании 31 июля в очередной раз поднимались вопросы, связанные с восстановлением домов жителей Славянска, разрушенных в ходе боевых действий 2014 года.

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