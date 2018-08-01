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Фотофакт

Книжная толока: как это было

Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров

Антон Скворцов
1 августа 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Наша песня хороша, начинай сначала: местные власти вновь не могут найти с «Донбасс-Информ-Ресурсом» консенсус в вопросе установки новых светофоров, приобретенных за счет средств местного бюджета. Хотя совсем недавно это удавалось, и светодиодные дорожные регулировщики появились на площади Семейко, перекрестке Васильевской и Центральной, а также в микрорайоне Артема.

Прошло больше полугода с того момента, как жители микрорайона Химик выступили с требованием установить светофор на пересечении улиц Донской и Современной после того, как там был насмерть сбит мужчина.

Казалось бы, срок более чем достаточный для решения проблемы подобного масштаба, однако воз и ныне там. На днях местный житель Павел Злобин напомнил об этом в соцсети Фейсбук и выразил готовность организовать на ближайших выходных акцию протеста с тем, чтобы вновь привлечь внимание ответственных лиц к данному вопросу. 

Ситуацию на аппаратном совещании 31 июля прокомментировал городской голова Вадим Лях. Он напомнил, что светофор на проблемном участке планировалось установить в процессе реконструкции улицы Современной, которая, по задумке экс-губернатора Жебривского, должна была стать составляющей обновленного пути, соединяющего трассу «Киев-Должанский» с Краматорском. Однако деньги на реализацию проекта город так и не получил, и вопрос «заглох». В связи с этим руководство города приняло решение установить светофор самостоятельно, по отдельному проекту, изыскав для этого деньги в местном бюджете. «Другого варианта нет», - подчеркнул мэр, сообщив, что изготовлением проектно-сметной документации уже занимаются специалисты. 

Второй проблемный участок – перекресток улиц Вольной и Батюка. Здесь, правда, акции протеста не было, однако почетный гражданин Славянска Эдуард Арутюнян не раз грозился вывести людей на улицу, если вместо неисправного светофора не появится новый. В этом случае, похоже, ситуация напоминает уже известные «грабли»: комплект светофорного оборудования закуплен, однако местные власти, как это было в предыдущие годы, опять не могут договориться с балансодержателем старого объекта – дочерним предприятием МВД «Донбасс-Информ-Ресурсы». Вадим Лях заявляет, что организация, по распоряжению министра, саботирует передачу светофорного объекта городу, ссылаясь на то, что находится в процессе ликвидации. При этом мэр признался, что одолеть бюрократические препоны МВД не в состоянии, поэтому пока все остается так, как есть.

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Комментарии к статье «Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров»

Прошло больше полугода с того момента, как жители микрорайона Химик выступили с требованием установить светофор на пересечении улиц Донской и Современной после того, как там был насмерть сбит мужчина.

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