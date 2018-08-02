В Славянске появились дорожные препятствия нового образца

Как выяснилось, конструкции были приобретены по решению городского руководства. По словам заместителя мэра Андрея Секлецова, 100 полусфер обошлись местному бюджету в 20 тысяч грн. Первое применение они нашли на привокзальной площади, где по предписанию полиции, ими был заблокирован взъезд к супермаркету АТБ. В дальнейшем, как сообщил городской голова Вадим Лях, ими будут ограждать участки, на которых запрещен проезд и парковка автотранспорта – в первую очередь, на зеленых зонах. По его словам, такие конструкции широко применяются в больших городах.

Пока что полусферами преградили въезд на центральную площадь со стороны улицы Свободы и проезд к зданию налоговой инспекции со стороны улицы Университетской. Однако на втором участке конструкции уже кто-то успел отодвинуть, оставив между ними промежуток, достаточный для проезда автомобиля. Надо полагать, усилий для этого пришлось приложить немало, поскольку вес одного такого изделия составляет порядка 120 килограммов. Но, как известно, при большом желании ничего невозможного нет. Собственно, этот факт уже ставит под сомнение действенность применения таких ограждений: если автомобилисты будут постоянно сдвигать их, то коммунальных службам только и придется, что возвращать их на прежнее место.