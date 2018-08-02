В Славянске появились дорожные препятствия нового образца

|2 августа 2018
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Недавно в Славянске появились искусственные дорожные препятствия нового образца. Они представляют собой бетонные полусферы, которые укладывают в местах, где запрещен проезд автотранспорта.
Как выяснилось, конструкции были приобретены по решению городского руководства. По словам заместителя мэра Андрея Секлецова, 100 полусфер обошлись местному бюджету в 20 тысяч грн. Первое применение они нашли на привокзальной площади, где по предписанию полиции, ими был заблокирован взъезд к супермаркету АТБ. В дальнейшем, как сообщил городской голова Вадим Лях, ими будут ограждать участки, на которых запрещен проезд и парковка автотранспорта – в первую очередь, на зеленых зонах. По его словам, такие конструкции широко применяются в больших городах.
Пока что полусферами преградили въезд на центральную площадь со стороны улицы Свободы и проезд к зданию налоговой инспекции со стороны улицы Университетской. Однако на втором участке конструкции уже кто-то успел отодвинуть, оставив между ними промежуток, достаточный для проезда автомобиля. Надо полагать, усилий для этого пришлось приложить немало, поскольку вес одного такого изделия составляет порядка 120 килограммов. Но, как известно, при большом желании ничего невозможного нет. Собственно, этот факт уже ставит под сомнение действенность применения таких ограждений: если автомобилисты будут постоянно сдвигать их, то коммунальных службам только и придется, что возвращать их на прежнее место.
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• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
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• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
1 августа 2018
• 18 команд, огромная посещаемость на матчах, простая схема турнира
• Накануне классико «Шахтер» и «Динамо» одержали по две победы
• «В текболе можно и хорошо размяться перед матчем, и зарядиться нужными эмоциями»
• «Золото» Белодед, «серебро» Зантарая и еще две «бронзы»
• Сборная Украины U-19 по футболу завоевала путевку на чемпионат мира
• Почему на Химике и на Вольной до сих пор нет новых светофоров
• С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться
• Книжная толока: как это было
• Шелковичная: трудности перехода
• А вдруг диверсанты: мэр призвал коммунальников быть бдительными
• Славянцы просят восстановить разрушенное войной жилье
• Что построят в парке «Лесной» до сих пор не понятно
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Недавно в Славянске появились искусственные дорожные препятствия нового образца. Они представляют собой бетонные полусферы, которые укладывают в местах, где запрещен проезд автотранспорта.