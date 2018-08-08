После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра

Анонсированное мэром Славянска совещание с руководителями коммунальных предприятий и структурных подразделенияй исполкома, которое пришло на смену традиционным аппаратным совещаниям и состоялось в малом зале заседаний 7 августа, завершилось очередным конфликтом Вадима Ляха с активистами.

Несмотря на предупреждение о том, что отныне совещания будут проходить в усеченном составе и только лишь в присутствии представителей средств массовой информации, общественники явились в малый зал. Впрочем, их присутствию никто не препятствовал, однако все попытки задать вопрос попросту игнорировались. В целом, совещание прошло спокойно и без происшествий.

По его окончании общественники попытались задать вопросы, но Вадим Лях, объяснив, что этому будут посвящены отдельные встречи, покинул зал.

Активисты с таким поворотом не смирились и отправились прямиком к мэру в кабинет. Градоначальник разговаривать отказался и попросил их покинуть помещение. Однако те продолжали настаивать на том, что им необходимо услышать ответы на важные вопросы. Диалог происходил в приемной, активисты фиксировали его на камеры.

Далее все происходило по сценарию, который уже стал стандартным – вызовом полиции и написанием заявлений обеими сторонами. При этом общественники указывали на то, что своими действиями Вадим Лях нарушает их право на получение информации.

Пока активисты находились в приемной, городской голова был вынужден общаться с посетительницей, которая пришла к нему на прием, в вестибюле. При этом он пригрозил вообще отменить какие-либо публичные собрания, если общественники будут продолжать вести себя подобным образом.