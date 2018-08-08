На центральной площади появились места для курения

На центральной площади Славянска появились специальные места для курильщиков.

Одно находится возле общественного туалета напротив кафе «Мята», второе - на аллее около храма Святого Духа. Они обозначены соответствующими табличками, возле каждого имеется скамейка и урна.

Обустроить специальные зоны для курения и тем самым обеспечить выполнение Закона №4844-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий», который действует с декабря 2012 года, на аппаратном совещании 31 июля предложил глава ОО «Славянская сечь» Василий Хоменко.