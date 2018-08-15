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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома

Антон Скворцов
15 августа 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Елена Огаркова объяснила, что в момент составления плана работы горсовета была в отпуске и не несет ответственности за документы, подготовленные в ее отсутствие.

Управляющей делами исполкома грозит выговор. Городской голова намерен привлечь Елену Огаркову к дисциплинарной ответственности за то, что в плане работы городского совета не оказалось информации о праздновании Дня Святогорска, который город-сателлит отметил 28 июля. Будучи не в курсе событий, мэр не поздравил жителей Святогорска с праздником и не принял участие в торжествах.

При этом «разбор полетов» не ограничился внутренним приказом: проект решения об объявлении выговора вынесен на рассмотрение депутатского корпуса. Объясняется это тем, что управделами назначает горсовет, соответственно, решение о взыскании также должно приниматься коллегиально. Стоит отметить, что в Славянском горсовете подобный случай прецедентов не имеет. 

БЫЛА В ОТПУСКЕ 

Сама Елена Огаркова свою вину в случившемся категорически отрицает. При подготовке еженедельного плана работы горсовета, куда, по мнению мэра, должно было войти празднование Дня Святогорска, управляющая делами отсутствовала, будучи в отпуске с последующим больничным. План был подписан 20 июля, тогда как Елена Огаркова вышла на работу только 23-го. Обо всем этом она рассказала на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка, которое состоялось 13 августа. 

Она объяснила, что в обязанности управделами не входит контроль над документами, утвержденными в ее отсутствие, а также отметила, что приглашение принять участие в торжественных мероприятиях представителям Славянского горсовета от коллег из Святогорска не поступало.  

Члены комиссии усомнились в справедливости выговора и проголосовали против того, чтобы соответствующий вопрос был внесен в повестку дня пленарного заседания сессии. Однако проект решения все же будет рассматриваться, поскольку повестку дня формирует городской голова. Но, судя по настроениям в депутатском корпусе, с высокой долей вероятности решение о дисциплинарном взыскании принято не будет.

ВМЕСТО УПРАВДЕЛАМИ – ДВА ТРОТУАРА В ГОД  

Поскольку ситуация возымела определенный резонанс, Вадим Лях счел необходимым прокомментировать свое решение на пресс-конференции, которая прошла 15 августа. 

Мэр считает, что, не поздравив жителей Святогорска с Днем города, оказался в крайне неприятной ситуации. Поскольку Святогорск до сих пор связан со Славянском административно-территориальными узами, вышло так, что Вадим Лях проигнорировал часть своих избирателей. 

При этом мэр не уверен в том, возникла эта ситуация случайно или преднамеренно, и выразил опасение, что в свете грядущих выборов может иметь место саботаж с целью его дискредитации. По его словам, не исключено, что аналогичный конфуз может случиться с губернатором или коллегами-мэрами.    

Градоначальник считает, что аргумент Елены Огарковой относительно ее отсутствия на рабочем месте в момент подписания плана работы горсовета несостоятелен, поскольку она приступила к своим обязанностям 23 июля и в оставшиеся до 28 числа дни могла проинформировать мэра о предстоящем событии. Впрочем, по его мнению, могут иметь место и пробелы в профильном отделе, работа которого по вине курирующего зама (а в данном случае - управделами) не отлажена должным образом. 

Вне зависимости от того, какое решение примут относительно выговора депутаты, Вадим Лях в перспективе планирует вообще сократить должность управляющего делами исполкома, распределив соответствующие обязанности между заместителями. По его словам, за средства, которые сэкономит при этом местный бюджет на выплате заработной платы, в течение года можно отремонтировать два тротуара.    

Также городской голова подчеркнул, что за два с половиной года пребывания в кресле мэра ни одного письменного выговора подчиненным не объявил. Ситуация с дисциплинарными взысканиями резко ужесточилась в последний месяц: выговоры получили директор КАТП Константин Водопьянов, а также и. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов, который вскоре уволился со своей должности.

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Комментарии к статье «Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома»

Управляющей делами исполкома грозит выговор. Городской голова намерен привлечь Елену Огаркову к дисциплинарной ответственности за то, что в плане работы городского совета не оказалось информации о праздновании Дня Святогорска, который город-сателлит отметил 28 июля. Будучи не в курсе событий, мэр не поздравил жителей Святогорска с праздником и не принял участие в торжествах.

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