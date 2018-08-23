Дом Александрова покрасят

|23 августа 2018
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Фасад дома №4 на улице Шевченко, который известен также как дом купца Александрова и является памятником архитектуры местного значения, будет покрашен. На эти работы сессия горсовета выделила из местного бюджета 190 тысяч гривен.
Ранее лицевая сторона здания была отреставрирована силами арендаторов, однако, по всей видимости, средств у них хватило только на штукатурку. Белый цвет придает дому вид некой незавершенности, поэтому руководство города решило исправить этот недостаток.
Городской голова Вадим Лях рассказал, что фасад дома Александрова будет окрашен в бежевые тона – от светлых до темных. Часть конструктивов останутся белыми. Покраску планируется выполнить до Дня города, однако это возможно только при том условии, если властям удастся найти подрядчика. Как оказалось, сейчас в городе с этим проблема, поскольку все имеющиеся силы брошены на завершение ремонта в ООШ №13.
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• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
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• Пастор «Доброй вести» не стал почетным гражданином Славянска
• На улице Свободы начали ремонтировать парапеты
• На Центральной улице убрали землю с клумб
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• В «Славгорводоканале» грядет смена руководства
• Вместо аппаратных – встречи с журналистами
• На Ясной на месте заброшенной стройки появится автомойка
• Трое суток – три аварии: Артема, Лесному и Ж.-д. пришлось выживать без воды
• В Славянске из 43 первых классов русскоязычными будут лишь два
• На День независимости общественный транспорт будет ходить дольше
• Опорную школу в Славянске обещают открыть ко второй учебной четверти
• Славянцев приглашают на два празднования Дня независимости Украины
• Семь из десяти выпускников школ поступили в вузы
• В Славянске открылась этнографическая выставка «Квітуча Україна»
• Опыт львовских чиновников управленцев Славянска не заинтересовал
22 августа 2018
• «Атлетико» - трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА
• Лидерство трех, супергол Кулача, первый балл «Арсенала»
• Новак Джокович покорил корты Цинциннати
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Комментарии к статье «Дом Александрова покрасят »
Фасад дома №4 на улице Шевченко, который известен также как дом купца Александрова и является памятником архитектуры местного значения, будет покрашен. На эти работы сессия горсовета выделила из местного бюджета 190 тысяч гривен.