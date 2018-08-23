Дом Александрова покрасят

Фасад дома №4 на улице Шевченко, который известен также как дом купца Александрова и является памятником архитектуры местного значения, будет покрашен. На эти работы сессия горсовета выделила из местного бюджета 190 тысяч гривен.

Ранее лицевая сторона здания была отреставрирована силами арендаторов, однако, по всей видимости, средств у них хватило только на штукатурку. Белый цвет придает дому вид некой незавершенности, поэтому руководство города решило исправить этот недостаток.

Городской голова Вадим Лях рассказал, что фасад дома Александрова будет окрашен в бежевые тона – от светлых до темных. Часть конструктивов останутся белыми. Покраску планируется выполнить до Дня города, однако это возможно только при том условии, если властям удастся найти подрядчика. Как оказалось, сейчас в городе с этим проблема, поскольку все имеющиеся силы брошены на завершение ремонта в ООШ №13.