Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно

Как продвигается реконструкция в медучреждениях Славянска? Увидеть это собственными глазами журналисты смогли 22 августа. В этот день мэр города Вадим Лях совершил рабочую поездку по лечебным заведениям, в которых ведутся ремонтные работы.

Роддом: пока на низком старте

Реконструкция родильного дома, согласно планам, должна вестись в два этапа. Из фондов ГФРР на это выделено 36 млн грн, еще 3,6 млн по условиям проекта добавил город. Пока проходят работы в хозблоке и подвальном помещении, где меняется система отопления.

По словам городского головы, 26 млн из этих средств необходимо освоить до конца текущего года. Они пойдут на замену крыши, тепломодернизацию стен. Только после этого подрядчики приступят к работам в отделениях больницы. Когда это произойдет, не берется сказать никто. Как объяснил главный врач роддома Сергей Туреев, все зависит от финансирования и того, как быстро будет проведена корректировка проектно-сметной документации. Не трудно догадаться, что этот документ, как и в других лечебных учреждениях, уже не соответствует нынешнему уровню цен.

На сегодняшний день еще даже не произведена установка нового инсениратора, в котором будут сжигаться биологические останки. Агрегат уже закуплен, но пока не может приступить к работе.

- После корректировки, стоимость проекта возрастет на 10 млн грн. Эти средства мы изыщем из местного бюджета. Еще около 6 млн выделим на благоустройство территории вокруг роддома, - пообещал городской голова.

Там, где работы ведутся за счет средств международных фондов, дело обстоит лучше. Например, Красный Крест выделил деньги на тепломодернизацию здания женской консультации. Она была проведена без корректировки планов и долгих отсрочек. Кроме «шубы» и новой кровли, здесь появился пандус для людей с особенными физическими потребностями. Правда, внутри ремонт не проводили. Сейчас Красный Крест планирует закупить мебель для женской консультации.

Узловая больница: мы строили-строили и наконец...

Ремонтные работы в узловой больнице, расположенной в Железнодорожном микрорайоне, подходят к концу. Средства на них выделили Люксембургский Красный Крест и правительство Германии. За деньги местного бюджета здесь проводится благоустройство территории и установка противопожарного оборудования.

Как рассказал главный врач медучреждения Станислав Ставничий, в здании заменены двери, сделан ремонт пола, стен, потолка, заменены система отопления и сантехника, выполнены электромонтажные работы.

На данный момент полностью отремонтирован третий этаж. По планам, в октябре сюда переедет лор-отделение, расположенное на Химике. По словам чиновников горздрава, сокращения коек не предвидится. Отделение будет рассчитано на 40 стационарных больных, 10 мест из них предназначено для детей.

Особой гордостью отделения станет операционная. Ее сделали с соблюдением всех европейских норм. Например, стены здесь выкрашены специальной краской с ионами серебра, окна затемнены, а бестеневая операционная лампа стоит более 130 тыс. грн.

На втором этаже здания ведут прием узкие специалисты. Это поликлиника второго уровня оказания медпомощи. Первый этаж пока ремонтируется. После ремонта здесь откроется амбулатория «первички».

- Вспомните, как люди сомневались, когда в больнице только начиналась реконструкция. Жители микрорайона думали, что мы у них хотели все забрать. Сейчас благодарят и рассказывают, что стало лучше, - подвел итог городской голова и добавил, что стоимость работ составляет 13,2 млн грн.

Что касается второго здания, в котором разместится областной диагностический центр, работы в нем только начались. Но, по словам главного врача центра Алексея Яковленко, на этот раз есть все шансы, что ремонт будет вестись быстрыми темпами и закончится к концу текущего года. Также, говорит он, область закупает для диагностического центра новейшее, самое продвинутое оборудование.

Клиническая больница: шаг вперед и два назад

Ремонт в городской клинической больнице идет не теми темпами, которыми хотелось бы. Мэр объясняет задержки необходимостью корректировки проектно-сметной документации. Выполненная в 2016 году, из-за роста цен она успела устареть. Зато, по словам Вадима Ляха, в итоге проект получает большее финансирование, и удается сделать даже то, на что вначале не рассчитывали.

Главный врач больницы Владимир Степанов рассказал, что на данный момент ремонтные работы идут в нескольких зданиях: поликлинике, главном корпусе, урологии, центральном стерилизационном отделении. Так, в поликлинике проведен капитальный ремонт здания, заменены окна и двери, выполнена замена изношенных инженерных коммуникаций, отремонтированы кабинеты и коридоры. На первом этаже появится туалет для маломобильных групп населения. К сожалению, технические условия не позволяют пристроить к зданию лифт. Отметим, что из областного бюджета на ремонт поликлиники потрачено 8,8 млн грн.

Реконструкция главного корпуса, по словам Степанова, попала в перечень проектов, которые будут финансироваться в нынешнем году. Но на данный момент денег нет.

В следующем году ожидается поступление средств на строительство еще одного корпуса. Он будет примыкать к зданию, в котором находится травматология. В нем разместится приемное отделение и травмпункт.

В хирургическом отделении ремонт так и не начался. Несмотря на проведенные 4 тендера, определить подрядчика не удалось. Сейчас проект вновь требует корректировки.

Детская больница: идет бумажная волокита

Решение о том, что на базе детской городской больницы будет создана областная клиника, уже принято на всех уровнях. Однако ремонтные работы пока не начались, и сессия местного совета не выносила никаких решений.

Как объяснил мэр Славянска, на данном этапе утрясается вопрос о том, чтобы детская больница осталась в подчинении города. А областная находилась в введении департамента здравоохранения.

По словам мэра, эти согласования потребуют определенного времени, хотя областники уже готовы приступить к работам. Поскольку мощностей местного медучреждения для областной клиники недостаточно, принято решение построить на территории еще одно здание. А в уже существующем проведут капитальный ремонт.