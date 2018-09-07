В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

На коммунальном предприятии «Славгорводоканал» произошла очередная смена руководства. Вместо Андрея Кийко, покинувшего пост и. о. генерального директора по собственному желанию, на эту должность назначен экс-глава полтавского водоканала Олег Кретович. К своим обязанностям он приступил 3 сентября.

В отличие от предшественника, который часто характеризовал себя в большей степени как экономиста, новый руководитель «Славгорводоканала» говорит о себе как о «технаре». Это объясняется его трудовой биографией: к должности первого руководителя «Полтававодоканала» он шел, что называется, с самых низов.

Новому главе «Славгорводоканала» - 43 года. Олег Кретович коренной полтавчанин – по его словам, в этом городе провел всю свою сознательную жизнь. По окончании школы в 1992 году поступил в Полтавский технический университет по специальности «Водоснабжение и канализация». Вуз окончил в 1997-м, и в том же году, имея высшее образование, был принят на работу в «Полтававодоканал» слесарем второго разряда. Впрочем, вспоминает он, на фоне тотальных проблем с трудоустройством в те годы и эту должность получить было не так просто.

Карьера новоиспеченного работника «Полтававодоканала» быстро пошла в гору. Спустя год Кретович уже работал мастером аварийной бригады, еще через год – мастером района, затем – диспетчером аварийной службы и старшим диспетчером.

В 2000 году в восхождении по служебной лестнице наступил 4-летний перерыв – Олег Кретович решил податься на заработки. После разъездов вернулся в водоканал на ту же должность старшего диспетчера. Затем стал главным механиком, после - главным инженером, и, наконец, в 2012 году получил должность генерального директора предприятия. На этом посту проработал 4 года. По истечении действия контракта в 2016 году ушел из «Полтававодоканала» в частную фирму, где работал инженером вплоть до назначения в «Славгорводоканал».

Пока что новый и. о. гендиректора знакомится с работой вверенного ему предприятия. О том, какие действия намерен предпринимать на первых порах, делиться не спешит – считает, что прежде следует изучить существующую систему досконально. «Без полного понимания, куда идти, и какой шаг принесет наибольшую выгоду, сложно сказать, куда следует шагать», - говорит он.

Олег Кретович пообещал не проводить кадровых «зачисток» и выразил уверенность, что при содействии и понимании городского руководства все поставленные задачи удастся решить.