На Ярмарочной идет капитальный ремонт

|13 сентября 2018
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Городской голова Вадим Лях совместно с заместителями и представителями местных СМИ 11 сентября проинспектировал ход капитального ремонта улицы Ярмарочной.
Эту дорогу, соединяющую улицу Васильевскую с Шелковичной в районе центрального рынка, собирались отремонтировать еще до войны. Тогда здесь начали делать так называемое «корыто» - сняли часть грунта для последующей засыпки дорожного основания. Этим все и закончилось.
В нынешнем году дело пошло живее. Очевидно, стимулом послужили планы по созданию в здании бывшего загса «Прозрачного офиса», который требует достойной транспортной инфраструктуры. Местный бюджет выделил на ремонт улицы более 3 млн гривен.
Сейчас на Ярмарочной полным ходом идут дорожно-строительные работы. Засыпано основание, ведется установка бордюрного камня. К асфальтированию подрядчики приступят, как только теплосеть и водоканал закончат с подземными коммуникациями – их решили заменить, чтобы потом не раскапывать новую дорогу, если прохудившаяся труба даст течь. По словам заместителя городского головы Андрея Секлецова, коммунальники должны закончить свою часть работ к 13 числу.
Помимо проезжей части, на Ярмарочной будут сделаны тротуары (их вымостят плиткой), а также две парковки: одна со стороны рынка, вторая – около будущего «Прозрачного офиса». Заасфальтируют и перекресток, который в каденцию Валентина Рыбачука был вымощен плиткой, а к настоящему времени, в отсутствие ремонта, пришел в полную негодность. Таким образом, на улице Васильевской останется единственный проблемный участок – несколько десятков метров от Ярмарочной до пересечения с Торговой. Вадим Лях уточнил, что решение о ремонте данного участка будет приниматься в следующем году.
По плану, ремонт Ярмарочной должен закончиться в октябре.
Также в ходе рабочей поездки Вадим Лях побывал в отдаленных районах города, где пообщался с жителями частного сектора.
Первым пунктом стала улица Челюскинцев в микрорайоне, именуемом в народе Варшавой. Здесь в текущем году был заменен примерно километр водопроводных сетей, благодаря чему в домах жителей появилась вода. До этого момента перебои с водоснабжением длились на протяжении 10 лет.
Кроме того, улицу выровняли грейдером, предварительно завезя на нее около 400 тонн асфальтовой крошки. Мэр пообещал, что в ближайшее время в этом районе начнется монтаж новых фонарей наружного освещения.
Затем делегация побывала на улице Кронштадтской, где проезжую часть также выровняли вышеописанным способом. Крошки сюда ушло примерно столько же, благодаря чему удалось привести в более-менее сносное состояние свыше километра грунтовки. До этого дорога была настолько разбитой, что сюда не хотели ехать даже таксисты. Местные жители выразили желание, чтобы грейдеровка дорог в этом районе продолжалась в том же духе.
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Городской голова Вадим Лях совместно с заместителями и представителями местных СМИ 11 сентября проинспектировал ход капитального ремонта улицы Ярмарочной.