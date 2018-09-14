Памятник на улице Ботанической получил новый облик

Завершилась реконструкция памятника советским воинам на улице Ботанической. Первым мероприятием, которое состоялось возле обновленного монумента, стало возложение цветов делегацией из числа городского руководства и ветеранов труда в День освобождения Славянска 6 сентября.

В результате реставрации внешний облик памятника существенно изменился. Помимо современной отделки, монумент получил множество гранитных элементов, над изготовлением которых потрудилось местное предприятие «Корвет». Из этого камня выполнены мемориальные плиты, колонна и даже чаша для цветов.

Орден Великой Отечественной войны, который прежде венчал стелу, теперь изображен на гранитном диске, установленном наверху колонны. На гранитной плите, которая расположена на передней части постамента, написаны слова «Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины 1941-1945 г». На боковых плитах изображены танк «Т-34» и самолеты-штурмовики «ИЛ-2».

Фамилии погребенных в этом месте людей также начертаны на гранитных плитах. Списки имен были проверены и откорректированы ответственным секретарем славянской редакции «Книги памяти Украины» Эдуардом Арутюняном. Было выявлено 27 фамилий-двойников, а четыре человека, которые значились как погибшие, оказались живы. В результате выяснилось, что из 425 человек, числившихся в списках, на самом деле на Ботанической похоронены 375. Из них 213 человек, доселе неизвестных, удалось идентифицировать. Эдуард Арутюнян подчеркнул, что работа подобного масштаба была проведена в Украине впервые.

Исследователь рассказал, что на территории Старогородского кладбища, которое находится позади памятника, хоронили погибших из 10-ти госпиталей, которые в годы войны действовали на территории города. Для каждого госпиталя на кладбище предназначался отдельный участок.

Также Эдуард Арутюнян добавил, что на сегодняшний день ведется уточнение списков похороненных в братской могиле на Славкурорте (100 человек), в Былбасовке (102 человека) и в поселке Черкасское (650 человек). Их имена будут увековечены ко Дню освобождения Украины.

Городской голова Вадим Лях отметил, что памятник на Ботанической стал первым отреставрированным в рамках целевой городской программы за счет средств местного бюджета, и первым восстановленным памятником Второй мировой на территории города за все годы независимости.