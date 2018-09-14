Памятник на улице Ботанической получил новый облик

|14 сентября 2018
|Просмотров: 65
|
Завершилась реконструкция памятника советским воинам на улице Ботанической. Первым мероприятием, которое состоялось возле обновленного монумента, стало возложение цветов делегацией из числа городского руководства и ветеранов труда в День освобождения Славянска 6 сентября.
В результате реставрации внешний облик памятника существенно изменился. Помимо современной отделки, монумент получил множество гранитных элементов, над изготовлением которых потрудилось местное предприятие «Корвет». Из этого камня выполнены мемориальные плиты, колонна и даже чаша для цветов.
Орден Великой Отечественной войны, который прежде венчал стелу, теперь изображен на гранитном диске, установленном наверху колонны. На гранитной плите, которая расположена на передней части постамента, написаны слова «Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины 1941-1945 г». На боковых плитах изображены танк «Т-34» и самолеты-штурмовики «ИЛ-2».
Фамилии погребенных в этом месте людей также начертаны на гранитных плитах. Списки имен были проверены и откорректированы ответственным секретарем славянской редакции «Книги памяти Украины» Эдуардом Арутюняном. Было выявлено 27 фамилий-двойников, а четыре человека, которые значились как погибшие, оказались живы. В результате выяснилось, что из 425 человек, числившихся в списках, на самом деле на Ботанической похоронены 375. Из них 213 человек, доселе неизвестных, удалось идентифицировать. Эдуард Арутюнян подчеркнул, что работа подобного масштаба была проведена в Украине впервые.
Исследователь рассказал, что на территории Старогородского кладбища, которое находится позади памятника, хоронили погибших из 10-ти госпиталей, которые в годы войны действовали на территории города. Для каждого госпиталя на кладбище предназначался отдельный участок.
Также Эдуард Арутюнян добавил, что на сегодняшний день ведется уточнение списков похороненных в братской могиле на Славкурорте (100 человек), в Былбасовке (102 человека) и в поселке Черкасское (650 человек). Их имена будут увековечены ко Дню освобождения Украины.
Городской голова Вадим Лях отметил, что памятник на Ботанической стал первым отреставрированным в рамках целевой городской программы за счет средств местного бюджета, и первым восстановленным памятником Второй мировой на территории города за все годы независимости.
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
— 14 сентября 2018 —
На прошлой неделе произошло долгожданное событие: на перекрестке улиц Генерала Батюка и Вольной заработал новый светодиодный светофор. Таким образом, теперь в микрорайоне Артема имеются два перекрестка, оснащенных светофорными объектами.
— 14 сентября 2018 —
Вадим Лях опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что КП «Компания «Вода Донбасса» сократила Славянску подачу воды на 15%.
— 14 сентября 2018 —
Вадим Лях высказал свою позицию относительно того, как должны выглядеть конструкции для размещения наружной рекламы.
— 14 сентября 2018 —
В начале центральной аллеи со стороны главного входа в городской парк сняли часть тротуарной плитки. Это было сделано подрядчиками после замечаний по качеству выполненных работ, сообщил на встрече с журналистами 11 сентября городской голова Вадим Лях.
Приветствую, гость! Вход
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Памятник на улице Ботанической получил новый облик»
Завершилась реконструкция памятника советским воинам на улице Ботанической. Первым мероприятием, которое состоялось возле обновленного монумента, стало возложение цветов делегацией из числа городского руководства и ветеранов труда в День освобождения Славянска 6 сентября.