 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»

Павел Коротенко
27 сентября 2018 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Следующее заседание инициативная группа решила сделать выездным, чтобы на месте определиться с техническим заданием на разработку детального плана территории старогородского кладбища.

Обсуждение темы строительства мемориального парка на месте старого городского кладбища состоялось в исполкоме 24 сентября. Участники заседания обговорили темпы реализации проекта и утвердили его официальное название.

Топоним, процедуры, кадры

По результатам электронного голосования горожане поддержали название "Память поколений". По информации заместителя городского головы Юрия Подлесного, этому варианту отдали предпочтение 53,7 % респондентов. Исходя из этого участники заседания утвердили новый топоним объекта. 

Нужно сказать, что легитимность такого решения спорна, ведь обсуждающая тему инициативная группа официальных полномочий не имеет. Дабы исправить эту неувязку, мэр Славянска Вадим Лях предложил решением исполкома создать профильную рабочую группу, в которую войдут чиновники и представители общественности. Список первых городской голова пообещал определить самостоятельно, вторую часть нового органа поручили сформировать представителям движения "Сильные громады".

Далее речь пошла о процедурных аспектах. Стало известно, например, что на ближайшую сессию горсовета уже подготовлен проект решения о разработке детального плана земельного участка. Оно станет основой для заказа проектно-сметной документации будущего парка. Кто будет выполнять эту работу, определит конкурс. 

В этом контексте много говорилось о перспективных студентах, которых Славянск хотел бы не только привлечь к разработке проекта, но и трудоустроить в городском управлении архитектуры и градостроительства, испытывающем сейчас острую нехватку кадров. Вадим Лях рассказал о договоренности с мэрией польского города Гданська. Оказывается, новые сотрудники славянского управления смогут пройти там стажировку. В довесок к основной программе, стажерам поручат изучить местный опыт создания мемориальных парков.

Тайны захоронений

Сейчас на старогородском кладбище возобновилась очистка территории от поросли, строительного мусора и ТБО. Работу спецтехники сопровождают краеведы, следящие за тем, чтобы не были нарушены сохранившиеся надгробья. Среди открытий оказались и леденящие кровь находки - захороненные партиями скелетированные конечности людей. По словам активистки "Сильных громад" Евгении Калугиной, с начала работ поисковики обнаружили более 70 страшных "единиц". Кто и когда их прятал под склепами и в могильных ямах, а также что с ними делать дальше - неизвестно.

Вместе с тем, открываются и новые имена похороненных на кладбище славянцев. Как рассказала директор Славянского краеведческого музея Лилия Зандер, на призыв сообщать имеющуюся информацию за минувший месяц отозвались 27 горожан. Сбор информации продолжается. Напоминаем, что сведения о людях, захороненных на старогородском кладбище, можно сообщить по телефонам краеведческого музея 2-66-11 и 2-53-46и по электронной почте slavmuzeum@gmail.com. По предварительному плану, установленные данные разместят на специальном стенде, который станет одним из элементов мемориального парка "Память поколений".

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 сентября 2018

На улице Университетской меняют теплотрассу

На улице Свободы начали облагораживать клумбы

На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы

До відома учасників АТО

«Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»

Тротуар & крыльцо: что важнее

В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск

День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя

«Мессершмитты» на бреющем

В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен

В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»

На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»

Славянской станции скорой помощи - 85

В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко

Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр

26 сентября 2018

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Лука Модрич – лучший футболист года

Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи

Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Старт Олимпиады и 16 километров ниток

24 сентября 2018

Маты нагревательные: особенности применения, преимущества

Один государственный язык и два официальных

21 сентября 2018

Возле памятника Шевченко может появиться крест

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

На бульваре Героев Крут сгорела машина

Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

Алиментщики отрабатывают долги

Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев

В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова

Также в разделе

На улице Университетской меняют теплотрассу

— 27 сентября 2018 —

Производственная единица «Славянсктеплосеть» продолжает плановый ремонт магистральных сетей. На этой неделе работы ведутся в районе дома №43 на улице Университетской. Стартовали они в понедельник, 24 сентября.

Читать далее ⇒

На улице Свободы начали облагораживать клумбы

— 27 сентября 2018 —

В скором будущем три неухоженные клумбы с покосившимися бордюрами, которые находятся в районе дома №13 на улице Свободы, приобретут новый вид. В конце прошлой недели их начали готовить к реконструкции.

Читать далее ⇒

На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы

— 27 сентября 2018 —

На пустыре за «Славгорводоканалом», где славянская религиозная община УАПЦ намерена построить храм Святой Троицы, проводятся изыскательские работы.

Читать далее ⇒

В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен

— 27 сентября 2018 —

Министерство социальной политики одобрило проект создания в Славянске «Прозрачного офиса», который войдет в структуру управления соцзащиты населения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»»

Обсуждение темы строительства мемориального парка на месте старого городского кладбища состоялось в исполкоме 24 сентября. Участники заседания обговорили темпы реализации проекта и утвердили его официальное название.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

До відома учасників АТО

«Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»

В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На бульваре Героев Крут сгорела машина

Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

«Мессершмитты» на бреющем

Работа для вида

Не питьём, так катаньем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Лука Модрич – лучший футболист года

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 сентября 2018

На улице Университетской меняют теплотрассу

На улице Свободы начали облагораживать клумбы

На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы

До відома учасників АТО

«Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»

Тротуар & крыльцо: что важнее

В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск

День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя

«Мессершмитты» на бреющем

В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен

В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»

На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»

Славянской станции скорой помощи - 85

В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко

Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр

26 сентября 2018

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Лука Модрич – лучший футболист года

Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи

Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Старт Олимпиады и 16 километров ниток

24 сентября 2018

Маты нагревательные: особенности применения, преимущества

Один государственный язык и два официальных

21 сентября 2018

Возле памятника Шевченко может появиться крест

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

На бульваре Героев Крут сгорела машина

Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

Алиментщики отрабатывают долги

Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев

В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top