На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»

Топоним, процедуры, кадры

По результатам электронного голосования горожане поддержали название "Память поколений". По информации заместителя городского головы Юрия Подлесного, этому варианту отдали предпочтение 53,7 % респондентов. Исходя из этого участники заседания утвердили новый топоним объекта.

Нужно сказать, что легитимность такого решения спорна, ведь обсуждающая тему инициативная группа официальных полномочий не имеет. Дабы исправить эту неувязку, мэр Славянска Вадим Лях предложил решением исполкома создать профильную рабочую группу, в которую войдут чиновники и представители общественности. Список первых городской голова пообещал определить самостоятельно, вторую часть нового органа поручили сформировать представителям движения "Сильные громады".

Далее речь пошла о процедурных аспектах. Стало известно, например, что на ближайшую сессию горсовета уже подготовлен проект решения о разработке детального плана земельного участка. Оно станет основой для заказа проектно-сметной документации будущего парка. Кто будет выполнять эту работу, определит конкурс.

В этом контексте много говорилось о перспективных студентах, которых Славянск хотел бы не только привлечь к разработке проекта, но и трудоустроить в городском управлении архитектуры и градостроительства, испытывающем сейчас острую нехватку кадров. Вадим Лях рассказал о договоренности с мэрией польского города Гданська. Оказывается, новые сотрудники славянского управления смогут пройти там стажировку. В довесок к основной программе, стажерам поручат изучить местный опыт создания мемориальных парков.

Тайны захоронений

Сейчас на старогородском кладбище возобновилась очистка территории от поросли, строительного мусора и ТБО. Работу спецтехники сопровождают краеведы, следящие за тем, чтобы не были нарушены сохранившиеся надгробья. Среди открытий оказались и леденящие кровь находки - захороненные партиями скелетированные конечности людей. По словам активистки "Сильных громад" Евгении Калугиной, с начала работ поисковики обнаружили более 70 страшных "единиц". Кто и когда их прятал под склепами и в могильных ямах, а также что с ними делать дальше - неизвестно.

Вместе с тем, открываются и новые имена похороненных на кладбище славянцев. Как рассказала директор Славянского краеведческого музея Лилия Зандер, на призыв сообщать имеющуюся информацию за минувший месяц отозвались 27 горожан. Сбор информации продолжается. Напоминаем, что сведения о людях, захороненных на старогородском кладбище, можно сообщить по телефонам краеведческого музея 2-66-11 и 2-53-46и по электронной почте slavmuzeum@gmail.com. По предварительному плану, установленные данные разместят на специальном стенде, который станет одним из элементов мемориального парка "Память поколений".