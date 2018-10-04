На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен

Особенность проекта в том, что, помимо восстановления существующих конструкций, он предусматривает поэтапное внедрение инновационной технологии очистки сточных вод.

Общая стоимость проекта - 47,4 млн грн. Его финансирование осуществляется за счет областного экологического фонда. Из 30 млн грн, выделенных в этом году, пока освоено 18 млн. Работы ведет ООО «Перспектива», которое уже не первый раз выступает подрядчиком на объектах «Славгорводоканала».

В понедельник, 1 октября, на очистных сооружениях побывал городской голова Вадим Лях. В его рабочей поездке приняли участие руководство «Славгорводоканала» и представители местных СМИ. Выезд состоялся с целью проверки хода реконструкции, а также опровержения информации о «катастрофе» на очистных, которую ранее распространили местные активисты.

КАТАСТРОФЫ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Означенный инцидент случился на прошлой неделе. Мэр рассказал, что 25 сентября группа общественников проникла на территорию очистных сооружений, которые являются режимным объектом и не предназначены для посещений посторонними лицами. «Василий Хоменко незаконным способом попал на объект, снял ремонтные работы на крыше, отснял выведенные из строя отстойники и выложил это все в сеть с комментариями о том, что нашему городу грозит экологическая катастрофа», - сообщил градоначальник.

На самом же деле, как выяснилось, ситуация обстоит несколько иначе. В настоящий момент на сооружениях ведется восстановление второй линии очистки сточных вод. В ходе него будут отремонтированы две песколовки, один первичный и два вторичных радиальных отстойника и аэротенки, которые были выведены из эксплуатации много лет назад.

Дело в том, объясняет главный инженер «Славгорводоканала» Алексей Шурко, что изначально очистные проектировались с учетом наличия в городе большого числа промышленных предприятий и были рассчитаны на прием 48 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Поскольку промышленность в городе постепенно отмирала, мощности оказались невостребованными. В настоящее время суточный объем стоков колеблется в пределах 16-18 тысяч «кубов». Для их переработки вполне достаточно одной действующей линии, которая была модернизирована до войны и введена в эксплуатацию в 2014 году.

«Отстойники, заросшие камышом, которые показал Василий Хоменко, при нынешней мощности очистных сооружений не нужны, и восстанавливать их никто не планировал», - подчеркнул Алексей Шурко.

После восстановления вторая линия будет использоваться в качестве резервной. Она понадобится на тот случай, если на первой случится серьезная поломка, требующая длительного ремонта, либо для проведения плановых работ. Так что никакой «экологической катастрофы», вопреки опасениям общественности, в городе не предвидится, уверяет Алексей Шурко.

Более того: в израсходованные 18 млн грн вошла покупка дорогостоящего немецкого оборудования, которое будет использоваться для денитрификации - очистки сточных вод от нитратов, образующихся в результате попадания в воду синтетических моющих веществ. Эта технология будет применена впервые. Технологический процесс очистки, каким его видели в советские годы, подобной «опции» не предусматривал. Теперь же, в связи с широчайшим распространением разнообразнейших средств для стирки, мойки посуды, автомобилей и прочего, она стала очень актуальной. Использование денитрификации позволит свести к минимуму количество вредных примесей, попадающих в окружающую среду, и приблизить качество очистки хозфекальных стоков к европейским стандартам.

В перспективе на очистных сооружениях планируется установка специальной станции для переработки илового осадка, который образуется в процессе первичной очистки и в настоящее время переправляется на специальные иловые поля, где со временем разлагается, источая крайне неприятный запах. Станция же переработки позволит осадок перерабатывать – сушить и формировать в брикеты, которые в дальнейшем можно использовать в качестве топлива либо удобрения.

КРЫША НА МЕСТЕ

Кроме реконструкции линии переработки, ведется ремонт кровли машинного здания очистных сооружений. Половину рубероида, которым оно было покрыто, сорвало ураганом в ноябре прошлого года – очистные находятся на горе, и сильные ветра здесь не редкость. Зимой под воздействием осадков начала разрушаться верхняя часть фасадной стены, и к весне этот процесс охватил кирпичную кладку на глубину порядка 70 см. «Капремонт своими силами мы вести не можем, поскольку это достаточно сложно. Поэтому нам пришлось привлечь подрядную организацию», - рассказывает Алексей Шурко.

Подрядчики разобрали аварийную кладку и сейчас перекладывают ее заново. Когда шли дожди, вода проникла на второй этаж помещения, однако, как уверяет главный инженер, ни оборудование, ни персонал в результате этого не пострадали. Работы, стартовавшие в сентябре, ведутся по графику, и должны быть завершены до ноября.