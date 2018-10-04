С часами на улице Шевченко пока не получилось

Часы на столбе, купленные горсоветом для украшения отремонтированной улицы Шевченко, простояли на площадке перед «Славным городом» недолго. Вскоре после монтажа их убрали.

Вадим Лях объяснил, что такое решение было принято из осторожности. Дело в том, что основание, которым часы крепятся к поверхности тротуара, оказалось слишком непрочным. И не исключено, что кто-нибудь захочет опробовать малую архитектурную форму на прочность, раскачав, или, что еще хуже, взобравшись на нее.

Основание часов было решено заменить более прочным, и после усиления конструкции ее вернут на прежнее место.