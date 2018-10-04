|4 октября 2018
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Часы на столбе, купленные горсоветом для украшения отремонтированной улицы Шевченко, простояли на площадке перед «Славным городом» недолго. Вскоре после монтажа их убрали.
Вадим Лях объяснил, что такое решение было принято из осторожности. Дело в том, что основание, которым часы крепятся к поверхности тротуара, оказалось слишком непрочным. И не исключено, что кто-нибудь захочет опробовать малую архитектурную форму на прочность, раскачав, или, что еще хуже, взобравшись на нее.
Основание часов было решено заменить более прочным, и после усиления конструкции ее вернут на прежнее место.
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• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
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• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
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Комментарии к статье «С часами на улице Шевченко пока не получилось»
Часы на столбе, купленные горсоветом для украшения отремонтированной улицы Шевченко, простояли на площадке перед «Славным городом» недолго. Вскоре после монтажа их убрали.