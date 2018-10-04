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Фотофакт

И на домах растут деревья

Для мобильного офиса Админцентра купят машину

Антон Скворцов
4 октября 2018 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянск ожидает получение финансирования для приобретения автомобиля, который будет использоваться сотрудниками Центра предоставления административных услуг для обслуживания маломобильных групп населения.

В ЦПАУ уже есть оборудование, которое позволяет осуществлять выездные приемы в микрорайонах города. Автомобиль будет предназначен для его перевозки и транспортировки сотрудников Центра. 

Тендер на приобретение был объявлен, однако не состоялся из-за отсутствия участников, поэтому его проводят повторно.

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Комментарии к статье «Для мобильного офиса Админцентра купят машину»

Славянск ожидает получение финансирования для приобретения автомобиля, который будет использоваться сотрудниками Центра предоставления административных услуг для обслуживания маломобильных групп населения.

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