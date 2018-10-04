Для мобильного офиса Админцентра купят машину

Славянск ожидает получение финансирования для приобретения автомобиля, который будет использоваться сотрудниками Центра предоставления административных услуг для обслуживания маломобильных групп населения.

В ЦПАУ уже есть оборудование, которое позволяет осуществлять выездные приемы в микрорайонах города. Автомобиль будет предназначен для его перевозки и транспортировки сотрудников Центра.

Тендер на приобретение был объявлен, однако не состоялся из-за отсутствия участников, поэтому его проводят повторно.