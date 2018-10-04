На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны

На этой неделе было закончено строительство павильона ожидания на остановке «Сельхозтехникум», которая находится на нечетной стороне улицы. Скоро такой же павильон появится на следующей остановке – за перекрестком, напротив кинотеатра.

Стоит отметить, что остановки устанавливают по типовому проекту. Однако в данном случае авторы конструкции не учли особенность местного рельефа: участок, перед которым останавливаются автобусы, после дождя превращается в грязное месиво. Поэтому пассажиры, как правило, ожидают транспорт на тротуаре. Плитку же на остановке уложили таким образом, что проезжую часть с тротуаром она не соединяет, и подойти к ней, не испачкав ног, можно только по дороге. Правда, этот недостаток попытались исправить, засыпав прилегающую территорию песком. И теперь этот песок пассажиры будут заносить на своих подошвах в автобусы, заходя в салон, словно с пляжа.