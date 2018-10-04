|4 октября 2018
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Фирма «Элма-сервис» продолжает обустраивать на улице Светлодарской остановочные пункты.
На этой неделе было закончено строительство павильона ожидания на остановке «Сельхозтехникум», которая находится на нечетной стороне улицы. Скоро такой же павильон появится на следующей остановке – за перекрестком, напротив кинотеатра.
Стоит отметить, что остановки устанавливают по типовому проекту. Однако в данном случае авторы конструкции не учли особенность местного рельефа: участок, перед которым останавливаются автобусы, после дождя превращается в грязное месиво. Поэтому пассажиры, как правило, ожидают транспорт на тротуаре. Плитку же на остановке уложили таким образом, что проезжую часть с тротуаром она не соединяет, и подойти к ней, не испачкав ног, можно только по дороге. Правда, этот недостаток попытались исправить, засыпав прилегающую территорию песком. И теперь этот песок пассажиры будут заносить на своих подошвах в автобусы, заходя в салон, словно с пляжа.
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• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
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• Суд по делу Штепы снова перенесли
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Фирма «Элма-сервис» продолжает обустраивать на улице Светлодарской остановочные пункты.