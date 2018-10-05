Автостанцию привели в относительный порядок

В последних числах сентября в Славянске наконец начали приводить в порядок территорию автостанции. Правда, для этого представителю пользователя участком пришлось выписать административный протокол.

Как рассказала начальник инспекции по благоустройству Людмила Скиба, борьба за приведение участка в нормальное санитарное состояние началась с выяснения ответственных лиц. После ряда запросов выяснилось, что данную территорию арендует ООО «Рапид», головной офис которого расположен в Киеве. Посланные туда письма никакой реакции не произвели, и тогда пришлось разыскивать руководителя местного структурного подразделения. Найти контакт с этим должностным лицом тоже не вышло – ни письменные предписания, ни телефонные переговоры на него не повлияли. Не добившись результата «пряником», инспекция взяла в руки «кнут» полномочий. 26 сентября в ходе рейда, проведенного совместно с сотрудниками патрульной полиции, на и. о. начальника местного подразделения ООО «Рапид» составили административный протокол. И это сработало.

Уже на следующий день на территории автостанции можно было наблюдать уборку мусора, карантинных растений и стихийных объявлений, в несколько слоев укрывающих колонны конструкции.

Говорить об окончательном решении проблемы, считает Людмила Скиба, пока рано, ведь устранены еще не все нарушения. В частности, объект нужно оборудовать мусорными урнами и организовать их очистку. По словам руководителя инспекции, данный объект остается под постоянным контролем. В случае, если ситуация снова начнет заходить в тупик, будет составлен новый, более жесткий административный протокол.