Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»

|11 октября 2018
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На прошлой неделе в центральном парке стартовал ремонт колонн входной арки. Очевидно, таким образом городские власти решили довести видоизменение объекта до логического завершения.
Как известно, пару лет тому назад реконструкции подверглась только верхняя часть входной группы, которую обшили пластиковыми панелями с подсветкой и увенчали буквами с названием парка. На колоннах тогда сделали лишь косметический ремонт, оштукатурив отбитые углы и выкрасив в белый цвет.
Теперь же, как рассказали рабочие, их сделают более основательно, покрыв современной декоративной штукатуркой под названием «короед». Она представляет собой специальную смесь, после нанесения которой получается текстура, напоминающая изъеденную насекомыми древесину.
Для этого поверхность колонн предварительно очистили от старой краски. Кроме того, подготовительная часть предусматривает обвязку специальной сеткой, на которую затем наносится штукатурка.
Городской голова Вадим Лях уточнил, что работы выполняются за счет местного бюджета в рамках мероприятий, утвержденных городским советом в текущем году. Кроме ремонта входной группы, они включают подготовку павильона, который находится напротив летнего кинотеатра, для установки «Автотрека». Таким образом, появилась надежда, что аттракцион, с момента покупки которого прошло десять лет, наконец-то заработает на радость детишкам.
И еще одна хорошая новость. Городской голова рассказал, что проектно-сметная документация по реконструкции парка, которая была отправлена на корректировку, наконец-то прошла экспертизу. Поэтому работы, которые остановились несколько месяцев назад, в скором времени должны возобновиться. Возможно, это радостное событие произойдет уже на следующей неделе.
Градоначальник напомнил, что корректировку проекта пришлось проводить в связи с выделением областью дополнительного финансирования, которое пойдет на обустройство входа в парк с тыльной стороны. Там также будет вымощена пешеходная дорожка и сделана автостоянка.
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Комментарии к статье «Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»»
На прошлой неделе в центральном парке стартовал ремонт колонн входной арки. Очевидно, таким образом городские власти решили довести видоизменение объекта до логического завершения.