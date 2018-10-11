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Фотофакт

И на домах растут деревья

Елену Огаркову уволили с должности управделами

Антон Скворцов
11 октября 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Депутаты поддержали решение об увольнении управляющей делами исполкома Елены Огарковой и выводе ее из состава исполнительного комитета. Проект был поддержан 23 голосами при 26 присутствующих в зале.

Заявление об увольнении, датированное 10 сентября, Елена Огаркова написала сама. В качестве причины ухода указано соглашение сторон. 

Напомним, что причиной увольнения управляющей делами стал ее конфликт с городским головой, случившийся в августе. Вадим Лях обвинил Елену Огаркову в том, что в план работы Славянского горсовета не была внесена информация о праздновании Дня Святогорска, в связи с чем он не поздравил город-сателлит и не принял участие в торжественных мероприятиях. Управляющая делами своей  вины не признала, поскольку, как утверждает, в момент подготовки плана находилась в отпуске. 

Тем не менее, мэра данное объяснение не удовлетворило. Вначале он планировал вынести ей выговор, затем отправить в длительный отпуск. В итоге все закончилось увольнением. 

Брать нового сотрудника на должность управделами Вадим Лях не намерен. По его словам, эти обязанности будет исполнять его заместитель Виктор Воропаев, совмещая их с основными. 

За увольнение Елены Огарковой проголосовали 23 депутата из 26-ти, присутствовавших на пленарном заседании.

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Комментарии к статье «Елену Огаркову уволили с должности управделами»

Депутаты поддержали решение об увольнении управляющей делами исполкома Елены Огарковой и выводе ее из состава исполнительного комитета. Проект был поддержан 23 голосами при 26 присутствующих в зале.

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