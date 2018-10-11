Елену Огаркову уволили с должности управделами

Депутаты поддержали решение об увольнении управляющей делами исполкома Елены Огарковой и выводе ее из состава исполнительного комитета. Проект был поддержан 23 голосами при 26 присутствующих в зале.

Заявление об увольнении, датированное 10 сентября, Елена Огаркова написала сама. В качестве причины ухода указано соглашение сторон.

Напомним, что причиной увольнения управляющей делами стал ее конфликт с городским головой, случившийся в августе. Вадим Лях обвинил Елену Огаркову в том, что в план работы Славянского горсовета не была внесена информация о праздновании Дня Святогорска, в связи с чем он не поздравил город-сателлит и не принял участие в торжественных мероприятиях. Управляющая делами своей вины не признала, поскольку, как утверждает, в момент подготовки плана находилась в отпуске.

Тем не менее, мэра данное объяснение не удовлетворило. Вначале он планировал вынести ей выговор, затем отправить в длительный отпуск. В итоге все закончилось увольнением.

Брать нового сотрудника на должность управделами Вадим Лях не намерен. По его словам, эти обязанности будет исполнять его заместитель Виктор Воропаев, совмещая их с основными.

За увольнение Елены Огарковой проголосовали 23 депутата из 26-ти, присутствовавших на пленарном заседании.