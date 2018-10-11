|11 октября 2018
|Просмотров: 43
|
Депутаты поддержали решение об увольнении управляющей делами исполкома Елены Огарковой и выводе ее из состава исполнительного комитета. Проект был поддержан 23 голосами при 26 присутствующих в зале.
Заявление об увольнении, датированное 10 сентября, Елена Огаркова написала сама. В качестве причины ухода указано соглашение сторон.
Напомним, что причиной увольнения управляющей делами стал ее конфликт с городским головой, случившийся в августе. Вадим Лях обвинил Елену Огаркову в том, что в план работы Славянского горсовета не была внесена информация о праздновании Дня Святогорска, в связи с чем он не поздравил город-сателлит и не принял участие в торжественных мероприятиях. Управляющая делами своей вины не признала, поскольку, как утверждает, в момент подготовки плана находилась в отпуске.
Тем не менее, мэра данное объяснение не удовлетворило. Вначале он планировал вынести ей выговор, затем отправить в длительный отпуск. В итоге все закончилось увольнением.
Брать нового сотрудника на должность управделами Вадим Лях не намерен. По его словам, эти обязанности будет исполнять его заместитель Виктор Воропаев, совмещая их с основными.
За увольнение Елены Огарковой проголосовали 23 депутата из 26-ти, присутствовавших на пленарном заседании.
11 октября 2018
• Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше
• Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы
• Собака покалечила двухлетнего сына хозяев
• Часы на Шевченко: дорого или нет
• Многодетная семья получит дом со всеми удобствами
• Елену Огаркову уволили с должности управделами
• Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»
• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
• Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом
• Пенсионерка бросилась под электричку
• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
• Автостанцию привели в относительный порядок
• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Оценка ювелирных украшений в онлайн-режиме: особенности и преимущества
— 11 октября 2018 —
На прошлой неделе в центральном парке стартовал ремонт колонн входной арки. Очевидно, таким образом городские власти решили довести видоизменение объекта до логического завершения.
— 5 октября 2018 —
Власти Славянска предприняли очередную попытку отыскать владельцев завода-банкрота «Славтяжмаш» с тем, чтобы добиться от них передачи в городскую собственность спортивного зала «Юность».
— 5 октября 2018 —
По информации отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта исполкома Славянского горсовета, в ближайшее время будет подписан договор аренды на одно из помещений компании «Укртелеком». В нем планируется обустроить зал для занятий спортивной гимнастикой мальчиковых и юношеских групп.
— 5 октября 2018 —
Жэк «Цидило и К» решил заменить два аварийно опасных козырька над входами в подъезды дома №10 на улице Бульварной.
Приветствую, гость! Вход
11 октября 2018
• Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше
• Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы
• Собака покалечила двухлетнего сына хозяев
• Часы на Шевченко: дорого или нет
• Многодетная семья получит дом со всеми удобствами
• Елену Огаркову уволили с должности управделами
• Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»
• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
• Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом
• Пенсионерка бросилась под электричку
• Надежда Оксенчук будет руководить образованием в Одесской области
• Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами
• Автостанцию привели в относительный порядок
• За неполные три года славянцы написали 286 электронных петиций
• Оценка ювелирных украшений в онлайн-режиме: особенности и преимущества
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Елену Огаркову уволили с должности управделами»
Депутаты поддержали решение об увольнении управляющей делами исполкома Елены Огарковой и выводе ее из состава исполнительного комитета. Проект был поддержан 23 голосами при 26 присутствующих в зале.