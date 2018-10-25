Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Очередная поездка городского головы Славянска Вадима Ляха в ООШ №13, где продолжаются ремонтные работы, состоялась 23 октября. Еще месяц назад городские власти, народные депутаты, подрядчики уверяли, что объект будет сдан в эксплуатацию 1 ноября.

На сегодняшний день эта дата сдвигается на две недели или на месяц. По словам руководителя проекта Руслана Кочедери, они готовы завершить работы к 15 ноября. Но в таком случае напольное покрытие в коридорах учебного заведения просто отшлифуют. Если же заказчик, которым выступает областной департамент образования, примет решение выложить пол плиткой, работы затянутся еще на 14 дней. По мнению чиновников, задержка того стоит. С новенькой плиткой напольное покрытие будет выглядеть намного эстетичнее.

Тем более, что после окончания реконструкции дети в школу все равно не войдут. На сегодняшний день в классах из мебели имеются только мультимедийные доски. Но и они не смонтированы, поскольку их нужно «запитывать» от учительских столов. А их нет. Также, как парт и всего остального.

Тендер, объявленный департаментом на производство мебели для опорной школы, не состоялся. Производители просто не выходят на торги. Сейчас они загружены заказами в связи с программой «Нова українська школа», которая предполагает иное оборудование первых классов.

Часть мебели должен закупить город. В этот раздел входят шкафчики для раздевалок, оборудование для спортзала. мягкая мебель для рекреаций, жалюзи. Мэр Славянска Вадим Лях объясняет, что гороо тендер объявил. На данном этапе результаты торгов пока неизвестны.

В остальном ремонт, произведенный в школе, вызывает чувство восхищения. В столовой установлен паровой конвектор, которым могут похвастаться далеко не все дорогие столичные рестораны. Он позволит готовить для учеников не только вкусную, но и здоровую пищу без добавления масла. Холодильные установки, посудомойка, встроенные котлы - все самого высокого качества. Сейчас идут отделочные работы на третьем этаже здания, заканчивается утепление фасада, установка второго лифта. На территории высажены декоративные деревья, разбиты клумбы, обустроены учебные грядки.

В процессе установки находится футбольное поле с искусственным покрытием. Эти расходы несет на себе городская казна.

Как рассказал директор опорной школы Анатолий Погорелов, пока спортплощадка будет ограничена только этим полем. Остальные сооружения - это отдельный проект. Он будет реализовываться за средства города, предположительно, в следующем году. Тогда на территории, отведенной под спортивную зону, должны появиться баскетбольное и волейбольное поля, беговые дорожки, яма для прыжков, трибуны, тренажеры.