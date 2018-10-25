 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Послеремонтное состояние

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
25 октября 2018 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Ремонт в спортзале в самом разгаре.
  • Рекреационный дворик практически готов.

Очередная поездка городского головы Славянска Вадима Ляха в ООШ №13, где продолжаются ремонтные работы, состоялась 23 октября. Еще месяц назад городские власти, народные депутаты, подрядчики уверяли, что объект будет сдан в эксплуатацию 1 ноября.

На сегодняшний день эта дата сдвигается на две недели или на месяц. По словам руководителя проекта Руслана Кочедери, они готовы завершить работы к 15 ноября. Но в таком случае напольное покрытие в коридорах учебного заведения просто отшлифуют. Если же заказчик, которым выступает областной департамент образования, примет решение выложить пол плиткой, работы затянутся еще на 14 дней. По мнению чиновников, задержка того стоит. С новенькой плиткой напольное покрытие будет выглядеть намного эстетичнее.

Тем более, что после окончания реконструкции дети в школу все равно не войдут. На сегодняшний день в классах из мебели имеются только мультимедийные доски. Но и они не смонтированы, поскольку их нужно «запитывать» от учительских столов. А их нет. Также, как парт и всего остального. 

Тендер, объявленный департаментом на производство мебели для опорной школы, не состоялся. Производители просто не выходят на торги. Сейчас они загружены заказами в связи с программой «Нова українська школа», которая предполагает иное оборудование первых классов. 

Часть мебели должен закупить город. В этот раздел входят шкафчики для раздевалок, оборудование для спортзала. мягкая мебель для рекреаций, жалюзи.  Мэр Славянска Вадим Лях объясняет, что гороо тендер объявил. На данном этапе результаты торгов пока неизвестны. 

В остальном ремонт, произведенный в школе, вызывает чувство восхищения. В столовой установлен паровой конвектор, которым могут похвастаться далеко не все дорогие столичные рестораны. Он позволит готовить для учеников не только вкусную, но и здоровую пищу без добавления масла. Холодильные установки, посудомойка, встроенные котлы - все самого высокого качества. Сейчас идут отделочные работы на третьем этаже здания, заканчивается утепление фасада, установка второго лифта. На территории высажены декоративные деревья, разбиты клумбы, обустроены учебные грядки. 

В процессе установки находится футбольное поле с искусственным покрытием. Эти расходы несет на себе городская казна.

Как рассказал директор опорной школы Анатолий Погорелов, пока спортплощадка будет ограничена только этим полем. Остальные сооружения - это отдельный проект. Он будет реализовываться за средства города, предположительно, в следующем году. Тогда на территории, отведенной под спортивную зону, должны появиться баскетбольное и волейбольное поля, беговые дорожки, яма для прыжков, трибуны, тренажеры.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Минус два киоска

В результате ДТП два подростка получили травмы

«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Дезактивация

24 октября 2018

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

23 медали украинских олимпийцев

Восемь наград славянских «вольников»

ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

Серебряная медаль Алексея Пучкова

22 октября 2018

Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией

18 октября 2018

Новый старый праздник

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

В Славянске новый военный комиссар

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Отопительный сезон начнется на неделю позже

Также в разделе

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

— 25 октября 2018 —

Люксембургский Красный Крест и правительство Федеративной республики Германия выделили деньги на тепломодернизацию здания женской консультации. Она была проведена без долгих отсрочек. Торжественное открытие обновленного помещение состоялось в тот же день, 18 октября.

Читать далее ⇒

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

— 25 октября 2018 —

В Славянске 18 октября после долгого ремонта открылась узловая больница, расположенная в Железнодорожном микрорайоне. В торжественных мероприятиях приняли участие генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, представители Люксембургского Красного Креста, проекта GIZ, городские власти и медработники. Почетное право перерезать красную ленточку досталось городскому голове Славянска Вадимк Ляху и генеральному консулу Германии Вольфгангу Мессингеру.

Читать далее ⇒

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

— 25 октября 2018 —

Начало отопительного сезона, назначенное в Славянске на понедельник, 22 октября, не состоялось. Многоэтажные дома, школы, детские сады и больницы остались без тепла. 23 октября мэр города Вадим Лях сообщил, что отопление запущено в родильном доме и детской больнице. Когда тепло подадут в жилые дома, он сказать не смог.

Читать далее ⇒

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

— 25 октября 2018 —

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) откроется в тестовом режиме 1 ноября. Об этом заявил городской голова Славянска Вадим Лях.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Сроки открытия опорной школы уже даже не называют»

Очередная поездка городского головы Славянска Вадима Ляха в ООШ №13, где продолжаются ремонтные работы, состоялась 23 октября. Еще месяц назад городские власти, народные депутаты, подрядчики уверяли, что объект будет сдан в эксплуатацию 1 ноября.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В результате ДТП два подростка получили травмы

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Часы на Шевченко: дорого или нет

Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дезактивация

Извитая тема извилин

Дела отцов

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 октября 2018

Послеремонтное состояние

В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов

Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно

Сроки открытия опорной школы уже даже не называют

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Минус два киоска

В результате ДТП два подростка получили травмы

«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа

О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска

Дезактивация

24 октября 2018

«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

Элина Свитолина одержала две победы на старте

Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях

23 медали украинских олимпийцев

Восемь наград славянских «вольников»

ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»

Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам

Серебряная медаль Алексея Пучкова

22 октября 2018

Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией

18 октября 2018

Новый старый праздник

На трассе сгорел грузовик

В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

В Славянске новый военный комиссар

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Отопительный сезон начнется на неделю позже

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top