ЦПАУ запустят в тестовом режиме

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) откроется в тестовом режиме 1 ноября. Об этом заявил городской голова Славянска Вадим Лях.

По его словам, задержка в открытии вызвана формальностями. Городу нужно было принять новое помещение на баланс. Кроме того, сотрудники учились работать с паспортными терминалами.

При тестовом режиме работы в центре будет отсутствовать банковский терминал. Его обещают установить в течение ближайшего времени.

Официальное открытие ЦПАУ запланировано на 15 ноября. Но эта дата условна, она зависит от согласования с финансовыми донорами, за счет которых построено и оборудовано помещение.