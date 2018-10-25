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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

Светлана Вьюниченко
25 октября 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Консул ФРГ Вольфганг Мессинг (слева) и городской голова Славянска Вадим Лях.
  • Операционная лор-отделения - гордость узловой больницы.
  • На втором этаже больницы работает дневной стационар на 30 койко-мест.

В Славянске 18 октября после долгого ремонта открылась узловая больница, расположенная в Железнодорожном микрорайоне. В торжественных мероприятиях приняли участие генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, представители Люксембургского Красного Креста, проекта GIZ, городские власти и медработники. Почетное право перерезать красную ленточку досталось городскому голове Славянска Вадимк Ляху и генеральному консулу Германии Вольфгангу Мессингеру.

Капитальный ремонт обошелся в 20 млн грн. Эти средства выдели иностранные спонсоры. За деньги местного бюджета здесь провели благоустройство территории и установили противопожарное оборудование.

Как рассказал главный врач медучреждения Станислав Ставничий, в здании заменены двери, сделан ремонт пола, стен, потолка, заменена система отопления, сантехника, выполнены электромонтажные работы. Более того, в больнице появилось новое оборудование и мебель. Теперь, по словам  Вольфганга Мессингера, она полностью соответствует европейским стандартам.

- Нет другого такого города в Украине, как Славянск. Он стал символом сопротивления страны агрессору. Поэтому меня очень радует, что мы внесли вклад в улучшение условий жизни славянцев. Мы готовы и дальше вкладывать средства в развитие инфраструктуры города, чтобы его жители быстрее интегрировались в мирную жизнь, - сказал генеральный консул. 

Генеральный директор общества Красного Креста Лилия Билоус добавила, что больница открылась через 11 месяцев после того, как распахнули двери для пациентов отремонтированное противотуберкулезное отделение и детское отделение областной психиатрической больницы. И это, по ее мнению, очень хороший маркер того, что помощь будет поступать и в дальнейшем. 

На первом этаже отремонтированного здания разместилась амбулатория первичной медицины. На втором находится консультативная поликлиника, где ведут прием узкие специалисты. Здесь же оборудован дневной стационар на 30 коек. В нем оказывают хирургическую, неврологическую и терапевтическую помощь. По словам врача-хирурга узловой больницы Игоря Пироженко, и кабинеты поликлиники, и стационар укомплектованы всем необходимым.

Так же оценивает оборудование и оснащение заведующий лор-отделением Михаил Буйновский. Отделение  переедет в новое здание с мкр-на Химик в конце года и  расположится на 3 этаже больницы. Особой его гордостью является операционная. Ее сделали с соблюдением всех европейских норм. Например, стены здесь выкрашены специальной краской с ионами серебра, окна затемнены. Зато бестеневая операционная лампа стоит более 130 тыс. грн. 

«О таких условиях мы не могли даже мечтать», - говорит заведующий.   

Лор-отделение рассчитано на 40 стационарных больных, 10 мест из них предназначено для детей. 

Всего узловая больница обслуживает более 22 тысяч человек. Это не только жители Железнодорожного мкр-на, но и Черкасской объединенной громады. Разумеется, лор-отделение доступно для всех жителей города и района. 

- Когда в больнице только начиналась реконструкция, жители микрорайона думали, что мы у них хотим все забрать и закрыть лечебное учреждение. Сейчас они благодарят, потому что видят, насколько стало лучше, - подвел итог городской голова Вадим Лях и поблагодарил гостей за оказанную финансовую помощь.

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Комментарии к статье «Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске»

В Славянске 18 октября после долгого ремонта открылась узловая больница, расположенная в Железнодорожном микрорайоне. В торжественных мероприятиях приняли участие генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, представители Люксембургского Красного Креста, проекта GIZ, городские власти и медработники. Почетное право перерезать красную ленточку досталось городскому голове Славянска Вадимк Ляху и генеральному консулу Германии Вольфгангу Мессингеру.

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