Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске

|25 октября 2018
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В Славянске 18 октября после долгого ремонта открылась узловая больница, расположенная в Железнодорожном микрорайоне. В торжественных мероприятиях приняли участие генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, представители Люксембургского Красного Креста, проекта GIZ, городские власти и медработники. Почетное право перерезать красную ленточку досталось городскому голове Славянска Вадимк Ляху и генеральному консулу Германии Вольфгангу Мессингеру.
Капитальный ремонт обошелся в 20 млн грн. Эти средства выдели иностранные спонсоры. За деньги местного бюджета здесь провели благоустройство территории и установили противопожарное оборудование.
Как рассказал главный врач медучреждения Станислав Ставничий, в здании заменены двери, сделан ремонт пола, стен, потолка, заменена система отопления, сантехника, выполнены электромонтажные работы. Более того, в больнице появилось новое оборудование и мебель. Теперь, по словам Вольфганга Мессингера, она полностью соответствует европейским стандартам.
- Нет другого такого города в Украине, как Славянск. Он стал символом сопротивления страны агрессору. Поэтому меня очень радует, что мы внесли вклад в улучшение условий жизни славянцев. Мы готовы и дальше вкладывать средства в развитие инфраструктуры города, чтобы его жители быстрее интегрировались в мирную жизнь, - сказал генеральный консул.
Генеральный директор общества Красного Креста Лилия Билоус добавила, что больница открылась через 11 месяцев после того, как распахнули двери для пациентов отремонтированное противотуберкулезное отделение и детское отделение областной психиатрической больницы. И это, по ее мнению, очень хороший маркер того, что помощь будет поступать и в дальнейшем.
На первом этаже отремонтированного здания разместилась амбулатория первичной медицины. На втором находится консультативная поликлиника, где ведут прием узкие специалисты. Здесь же оборудован дневной стационар на 30 коек. В нем оказывают хирургическую, неврологическую и терапевтическую помощь. По словам врача-хирурга узловой больницы Игоря Пироженко, и кабинеты поликлиники, и стационар укомплектованы всем необходимым.
Так же оценивает оборудование и оснащение заведующий лор-отделением Михаил Буйновский. Отделение переедет в новое здание с мкр-на Химик в конце года и расположится на 3 этаже больницы. Особой его гордостью является операционная. Ее сделали с соблюдением всех европейских норм. Например, стены здесь выкрашены специальной краской с ионами серебра, окна затемнены. Зато бестеневая операционная лампа стоит более 130 тыс. грн.
«О таких условиях мы не могли даже мечтать», - говорит заведующий.
Лор-отделение рассчитано на 40 стационарных больных, 10 мест из них предназначено для детей.
Всего узловая больница обслуживает более 22 тысяч человек. Это не только жители Железнодорожного мкр-на, но и Черкасской объединенной громады. Разумеется, лор-отделение доступно для всех жителей города и района.
- Когда в больнице только начиналась реконструкция, жители микрорайона думали, что мы у них хотим все забрать и закрыть лечебное учреждение. Сейчас они благодарят, потому что видят, насколько стало лучше, - подвел итог городской голова Вадим Лях и поблагодарил гостей за оказанную финансовую помощь.
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• Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно
• Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
• Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую
• В результате ДТП два подростка получили травмы
• «Заброшка» - это, похоже, навсегда
• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
24 октября 2018
• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
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• Восемь наград славянских «вольников»
• ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»
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В Славянске 18 октября после долгого ремонта открылась узловая больница, расположенная в Железнодорожном микрорайоне. В торжественных мероприятиях приняли участие генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, представители Люксембургского Красного Креста, проекта GIZ, городские власти и медработники. Почетное право перерезать красную ленточку досталось городскому голове Славянска Вадимк Ляху и генеральному консулу Германии Вольфгангу Мессингеру.