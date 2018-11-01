В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»

|1 ноября 2018
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Первая пресс-конференция нового руководителя Славянского горотдела полиции, подполковника Анатолия Ковальчука (на фото), состоялась 31октября. Сменив на этом посту Сергея Алешина, он приступил к временному исполнению служебных обязанностей в конце октября.
Анатолию Ковальчуку 48 лет. До переезда в Славянск, с апреля 2017 до октября 2018-го он возглавлял горотдел в Селидово. С 2014-го по 2016 годы занимал аналогичную должность в Авдеевке. Эти города намного меньше Славянска по численности населения и территории обслуживания. Однако правоохранитель считает, что ему будет под силу наладить здесь работу на высоком уровне.
В числе первоочередных задач Ковальчук назвал борьбу с незаконным оборотом металлолома и наркотиков, несанкционированной вырубкой леса, теневым игральным бизнесом, а также раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, в планах значится реализация проектов «Безопасный дом» и «Тонкая синяя линия».
Главную цель своей работы он обозначил как безопасность всех жителей обслуживаемой зоны, то есть Славянщины и Лиманщины. Для выполнения этой задачи новый начальник готов к эффективному сотрудничеству со всеми общественными организациями и отдельными гражданами. Кадровых изменений в подразделении до более тесного знакомства с личным составом он пока не планирует.
На вопрос, рассчитывает ли он занять должность начальника Славянского горотдела полноценно, без приставки «врио», подполковник ответил, что очень на это надеется, и что все зависит от него самого. Пока его служебная карьера, говорит Ковальчук, идет «по восходящей».
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• Каникулы закончились не для всех
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• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
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• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
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Первая пресс-конференция нового руководителя Славянского горотдела полиции, подполковника Анатолия Ковальчука (на фото), состоялась 31октября. Сменив на этом посту Сергея Алешина, он приступил к временному исполнению служебных обязанностей в конце октября.