Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить

Почему не продолжаются работы по реконструкции парка «Шелковичный»? Этот вопрос волнует многих славянцев. Задать их журналисты смогли руководителю проекта, представителю подрядной организации «ЛД Сервис» Татьяне Гаращенко.

Однако озвученные вопросы явно не предполагали четких ответов. И в целом ситуация оставила четкое понимание: с ремонтом в парке - беда.

Как удалось понять, работы были приостановлены из-за корректировки проекта. На сегодняшний день она проведена, но продолжается процесс согласования и заключения дополнительных соглашений. По словам Татьяны Гаращенко, реконструкцию планируется продолжить в первой декаде ноября. Однако завершить ее до середины декабря, как было анонсировано ранее, не удастся.

Судя по всему, корректировка проекта потребовалась из-за того, что, приступая к работам, подрядчики, по уверению Гаращенко, «не видели ни геологии, ни геодезии. На каком уровне в парке грунтовые воды, указано не было нигде». Как в таком случае в принципе можно было браться за реконструкцию, и куда смотрел технадзор, выяснить не удалось. Сказать, что руководитель проекта «плавает в теме», на наш взгляд означает - не сказать ничего.

Отметим, что после корректировки сумма проектных работ была увеличена приблизительно на пять млн грн, и теперь составляет 17,6 млн. Из них освоены 4,5 млн. В эту сумму вошла прокладка кабелей. частичная укладка плитки на дорожках. Кроме того, перед началом работ подрядчику в виде аванса были перечислены 6 млн. грн.

Кроме того, к ранее запланированным работам добавились новые. В парке должны установить новые опоры для освещения, высадить кустарник и по-другому оборудовать дренажные канавы.

- Сейчас будет применяться геотекстиль, георешетка и пещано-щебневая смесь по бокам. В первом варианте проекта планировалось применение бетонной смеси, - говорит Татьяна Гаращенко.

По мнению руководителя проекта, в затянувшейся реконструкции виноват изначально некачественный проект, выполненный Славянским УКСом. Вины подрядчика, говорит она, в случившемся нет.

Из хороших новостей - средства, выделенные на реконструкцию Шелковичного, переносятся на следующий год. На этом позитив в данной истории заканчивается.

Комментируя на пресс-конференции 30 октября ситуацию с реконструкцией парка «Шелковичный», где работы в лучшем случае возобновятся в ноябре, мэр не увидел ничего страшного в затягивании реконструкции. По его словам, идет нормальный рабочий процесс. А что касается разногласий между подрядчиком и проектантом, то они возникают всегда.

- Подрядчики пытаются выжать из проекта как можно больше денег. Но все споры решаются в экспертизе, - говорит Вадим Лях.

Градоначальник также выразил сомнение по поводу того, что изначально в проекте, подготовленном СлавУКСом, не было геолого-разведывательных работ, как утверждает представитель подрядной организации. По его словам, в этом случае проект не смог бы пройти экспертную оценку.