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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1

Павел Коротенко
1 ноября 2018 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По техническому проекту новое здание 14-й школы рассчитано на 429 учеников, сейчас там обучается 265 детей.

С 1 ноября общеобразовательная школа-интернат №1 перестанет существовать не только де факто, но и де юре. В ее стенах начнет работать ООШ №14.

Изгибы реформы

Напомним, что решение реорганизовать 1-й интернат в стандартную девятилетку возникло в связи с изменениями в законодательстве от 2017 года, которыми упразднялся институт интернатов. В Славянске тему начали активно муссировать в мае текущего года. Тогда чиновники обещали, что уже 1 сентября учреждение откроется в новом статусе. Позже сроки сдвинулись. Решение о реорганизации интерната в школу депутаты утвердили 20 августа. Еще 2 месяца ушло на подготовку передаточного акта, решение по которому исполком принял 26 октября. 

Поскольку еще в мае горсовет передал часть своих процедурных полномочий исполнительному комитету, дополнительного согласования сессии этот документ уже не требует. 

Что измениться

Как рассказала заместитель начальника Славянского гороо Марина Хохлова, состав и численность учеников бывшего интерната остаются пока прежними. Их обновления, скорее всего, следует ожидать с начала следующего учебного года, когда в первые классы начнут записываться дети из близлежащего жилого сектора. Предполагается, что открытие новой школы частично разгрузит образовательные объекты мкр-на Артема.

Связанные с реорганизацией изменения больше затронули трудовой коллектив. Ведь штатное расписание интерната и общеобразовательной школы заметно отличается. По словам Марины Хохловой, всех учителей-предметников оставили на месте, сокращению подверглись воспитатели и технический персонал. Замначальника гороо сообщила, что часть людей уже уволилась, найдя другую работу, некоторые вышли на пенсию. Процесс, надо полагать, проходил не безболезненно, однако в публичное информационное пространство он не попал.

Чиновница признается, что недовольство высказывали и отдельные родители учеников. По ее мнению, это обусловлено тем, что с ноября детей нельзя будет оставлять в школе на ночь. Изменится и организация питания, которая теперь будет соответствовать общеобразовательным стандартам.

Парадоксы делопроизводства

Не очень оптимистично встретили новость об открытии 14-й школы и жители Славкурорта. Они восприняли это, как крушение надежд на возрождение школы по прежнему "месту жительства". Перспектива была иллюзорной, но теперь не осталось и ее.

Судьба аварийного здания, где ранее располагалась ООШ №14, и вовсе приобрела мистический оттенок. По документам, как сказали в отделе коммунальной собственности, его уже не существует. Хотя в реальности сооружение остается вполне материальным объектом. Фантом, не иначе.

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Комментарии к статье «Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1»

С 1 ноября общеобразовательная школа-интернат №1 перестанет существовать не только де факто, но и де юре. В ее стенах начнет работать ООШ №14.

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