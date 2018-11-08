Старая школа №14: продать нельзя снести

Жители мкр-на Славкурорт продолжают надеяться, что бывшая школа №14 (на фото) возобновит свою работу. По словам председателя комитета мкр-на Любови Ушкало, люди согласны, чтобы здесь появилось любое образовательное учреждение: детский сад или школа санаторного типа.

Однако, со слов городского головы Вадима Ляха стало понятно, что о восстановлении здания речь не идет.

- Здание школы построено в 1925 году. В октябре 2006-го оно было признано аварийным. Для того, чтобы проводить там какие либо работы или передать землю в аренду через аукцион, необходимо сначала снести постройку. Причем, не только стены, но и фундамент. То есть, чтобы распоряжаться этим объектом, мы должны найти в бюджете средства на его демонтаж. Пока никаких планов на этот участок у города нет. Если появится проект на эту землю, можно будет обсуждать вопрос, - сказал мэр.

Вряд ли это успокоило людей, которые волнуются, что навсегда потеряли объект образования. Но, по крайней мере. они могут надеяться, что здание пока не продадут.