Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул

На минувших выходных славянскую ООШ №13 посетил председатель Донецкой ОВГА Александр Куць. Он оценил ход ремонтных работ и высказал свои замечания. По словам губернатора, открытие опорной школы планируется после зимних каникул.

Эти слова подтвердил и городской голова Вадим Лях. Он сообщил, что реконструкция подходит к концу. Уже отремонтированы актовых и спортзал. Сделана основа под футбольное поле. Закончить футбольную площадку местные власти обещают еще в этом году, как только позволит погода.

Главное, что город успешно провел тендер на закупку мебели для опорной школы на сумму 2,5 млн грн. Кроме того, еще 600 тыс. грн из местного бюджета выделено на оборудование для школьных мастерских. Согласно заключенным договорам, мебель должна быть готова к 15 декабря.

Однако большая часть мебельных закупок припадает на долю областного департамента образования. По словам мэра, область будет закупать ее по прямому договору, поскольку тендеры оказались безрезультатными. Когда именно будут произведены закупки, пока неясно. Но областные и местные власти рассчитывают, что полутора месяцев, оставшихся до начала января, на это будет достаточно.