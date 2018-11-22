|22 ноября 2018
|Просмотров: 32
|
На минувших выходных славянскую ООШ №13 посетил председатель Донецкой ОВГА Александр Куць. Он оценил ход ремонтных работ и высказал свои замечания. По словам губернатора, открытие опорной школы планируется после зимних каникул.
Эти слова подтвердил и городской голова Вадим Лях. Он сообщил, что реконструкция подходит к концу. Уже отремонтированы актовых и спортзал. Сделана основа под футбольное поле. Закончить футбольную площадку местные власти обещают еще в этом году, как только позволит погода.
Главное, что город успешно провел тендер на закупку мебели для опорной школы на сумму 2,5 млн грн. Кроме того, еще 600 тыс. грн из местного бюджета выделено на оборудование для школьных мастерских. Согласно заключенным договорам, мебель должна быть готова к 15 декабря.
Однако большая часть мебельных закупок припадает на долю областного департамента образования. По словам мэра, область будет закупать ее по прямому договору, поскольку тендеры оказались безрезультатными. Когда именно будут произведены закупки, пока неясно. Но областные и местные власти рассчитывают, что полутора месяцев, оставшихся до начала января, на это будет достаточно.
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
— 22 ноября 2018 —
До конца года текущего года городские власти Славянска обещают устранить неполадки, оставшиеся после ремонта лор-отделения в узловой железнодорожной больнице. Там остался неотремонтированным санпропускник. Его дизайн ощутимо отличается от окружающих европейских стандартов.
— 22 ноября 2018 —
Мэр пообещал, что программа закупок по лизингу в Славянске будет продолжена. Следующим приобретением, по его словам, станут два троллейбуса с автономным ходом. Стоимость каждого - 8,2 млн грн.
— 22 ноября 2018 —
На борьбу со снегопадом, накрывшем Славянск 20 ноября, выехало 4 единицы снегоуборочной техники. В основном - поливочная техника для борьбы с гололедом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, заявил городской голова Вадим Лях.
— 15 ноября 2018 —
Очередное заседание временной депутатской комиссии состоялось 8 ноября. Созданный недавно контрольный орган для проверки рационального использования коммунальной собственности оказался в сложном положении из-за несогласия в некоторых вопросах.
Приветствую, гость! Вход
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул»
На минувших выходных славянскую ООШ №13 посетил председатель Донецкой ОВГА Александр Куць. Он оценил ход ремонтных работ и высказал свои замечания. По словам губернатора, открытие опорной школы планируется после зимних каникул.