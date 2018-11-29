|29 ноября 2018
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В Славянске появилась остановка общественного транспорта с бесплатным доступом к интернету. Такой вид после ремонта приобрел остановочный пункт возле опорной ООШ №13, в мкр-не Артема. Остановка так и называется - Школьная. На ее реконструкцию из местного бюджета потратили 90,8 тыс. грн. В темное время суток остановка освещается.
По словам городского головы, в таком же стиле, с использованием зеленого и бежевого тонов со временем будут выполнены все остановочные пункты в городе. Цвета взяты на основе герба города. Привести остановки к единому архетипу поручат управлению архитектуры.
Также в городе подходит к завершению обустройство пляжной зоны на озере Вейсовом. Как рассказал Вадим Лях, работы должны закончиться до конца года. Здесь уже оборудованы две подъездные дороги, стоянка автотранспорта, подведена вода, закупается инвентарь для детской и спортплощадки, на 80% завершена укладка плитки.
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• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
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• В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль
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Комментарии к статье «Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi»
В Славянске появилась остановка общественного транспорта с бесплатным доступом к интернету. Такой вид после ремонта приобрел остановочный пункт возле опорной ООШ №13, в мкр-не Артема. Остановка так и называется - Школьная. На ее реконструкцию из местного бюджета потратили 90,8 тыс. грн. В темное время суток остановка освещается.